FIFA ve UEFA'dan skandal İsrail kararı!

Futbol dünyasında İsrail'in tüm organizasyonlardan men edilmesine yönelik artan baskılara rağmen FIFA ve UEFA skandal bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

FIFA VE UEFA'DAN ÇİFTE STANDART

Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Rusya'yı birkaç gün içerisinde tüm futbol organizasyonlarından men eden FIFA ve UEFA'nın İsrail karşısında aynı tutumu sergilemeyeceği iddia edildi.

GUARDIAN: "İSRAİL'İ MEN ETME DÜŞÜNCESİ YOK"

İngiliz basınından The Guardian'ın haberine göre; FIFA ve UEFA, İsrail'i hem kulüp bazında hem de milli takım düzeyinde hiçbir futbol organizasyonundan men etmeyi düşünmüyor. Haberde bu kararın kısa süre içerisinde resmi olarak kamuoyuna açıklanacağı da belirtildi.

İSPANYA REST ÇEKMİŞTİ

İspanya eğer İsrail, Dünya Kupası'na katılırsa bu organizasyonda yer almayacaklarını açıklamıştı.

TFF MEKTUP YOLLAMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu ise FIFA ve UEFA'ye mektup yollayarak İsrail'in tüm organizasyonlardan men edilmesi gerektiğini resmi olarak ifade etmişti.

FUTBOL DÜNYASINDA TEPKİLER BÜYÜYECEK

İlerleyen süreçte diğer ülke federasyonlarının da İsrail'e karşı benzer tutum içerisinde yer almaları bekleniyor.