FIFA yetkilisi Osimhen'in Galatasaray'a maliyetini duyurdu! İnanılmaz rakam...

Galatasaray'ın Osimhen'in Avrupa devleri ve Suudi Arabistan kulüplerine rağmen kadrosuna katması konuşulmaya devam ediyor.

Son olarak FIFA Teknik Komite üyesi eski Nijeryalı yıldız Sunday Olisseh, Osimhen'in Galatasaray'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

OSIMHEN'İN BEDELİ 187 MİLYON EURO

Sunday Olisseh, Osimhen'in 4 yıl için gerçek maliyetinin 187 milyon euro olduğunu iddia etti.

"Taraftarlar için futbol tutku ve aşktır. Ancak futbolda yer alan tüm aktörler için bu bir iştir." diyen Olisseh, "Osimhen'i transfer edip elde tutmanın gerçek bedeli 187 milyon euro. Sadece dört yıllık maaşı 112 milyon euro olacak. Bu, onu transfer etmeye çalışan kulüpler için en büyük sorun oldu." ifadelerini kullandı.