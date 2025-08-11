FIFA yetkilisi Osimhen'in Galatasaray'a maliyetini duyurdu! İnanılmaz rakam...

Kaynak: Haber Merkezi
FIFA yetkilisi Osimhen'in Galatasaray'a maliyetini duyurdu! İnanılmaz rakam...

FIFA Teknik Komite üyesi Sunday Olisseh vatandaşı Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferini değerlendirdi.

Galatasaray'ın Osimhen'in Avrupa devleri ve Suudi Arabistan kulüplerine rağmen kadrosuna katması konuşulmaya devam ediyor.

Son olarak FIFA Teknik Komite üyesi eski Nijeryalı yıldız Sunday Olisseh, Osimhen'in Galatasaray'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

OSIMHEN'İN BEDELİ 187 MİLYON EURO

Sunday Olisseh, Osimhen'in 4 yıl için gerçek maliyetinin 187 milyon euro olduğunu iddia etti.

"Taraftarlar için futbol tutku ve aşktır. Ancak futbolda yer alan tüm aktörler için bu bir iştir." diyen Olisseh, "Osimhen'i transfer edip elde tutmanın gerçek bedeli 187 milyon euro. Sadece dört yıllık maaşı 112 milyon euro olacak. Bu, onu transfer etmeye çalışan kulüpler için en büyük sorun oldu." ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Galatasaray sağ bekte de büyük oynuyor! Taraftarları havalara uçuracak isim için ilk temas kuruldu
Galatasaray sağ bekte de büyük oynuyor! Taraftarları havalara uçuracak isim için ilk temas kuruldu
Güneşin karanlık yüzü! Cilt lekeleri ve kanseri tehdidi
Güneşin karanlık yüzü! Cilt lekeleri ve kanseri tehdidi
Yeğenine beyzbol sopasıyla dehşeti yaşattı!
Yeğenine beyzbol sopasıyla dehşeti yaşattı!
Dolandırıcıların son oyunu ‘pes’ dedirtti: Sabah uyanan talihsiz kadın hayatının şokunu yaşadı
Dolandırıcıların son oyunu ‘pes’ dedirtti: Sabah uyanan talihsiz kadın hayatının şokunu yaşadı
TOKİ'lerdeki su mağduriyetine AFAD'dan açıklama
TOKİ'lerdeki su mağduriyetine AFAD'dan açıklama