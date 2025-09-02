FIFA'dan 2 Türk takımına ceza: Eksi puandalar

FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) iki takıma puan silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, FIFA Disiplin Komitesi Adana Demirspor’a 1 dosyadan 6 puan silme cezası verdi.
Komite, Yeni Malatyaspor’a ise 2 dosyadan 12 puan silme cezası uyguladı.
SEZONA EKSİDE BAŞLADILAR
FIFA, daha önce Adana Demirspor’a 6 puan, Yeni Malatyaspor’a 12 puan silme cezası vermişti.
Trendyol 1. Lig’de çıktığı 4 maçta 1 beraberlik alan Adana Demirspor eksi 11 puanda.
Nesine 2. Lig’de oynadığı 2 maçta da mağlup olan Yeni Malatyaspor’un ise eksi 24 puanı bulunuyor.