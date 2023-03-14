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2026 Dünya Kupası'nın formatı belli oldu. FIFA açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ortaklaşa ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nın formatı açıklandı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 14:18
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FIFA'dan 2026 Dünya Kupası açıklaması

2026 Dünya Kupası'nın formatı belli oldu. FIFA açıkladı
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FIFA 2026 yılındaki Dünya Kupası'na hazırlanıyor. 

Turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Mücadeleler toplam 16 farklı şehirde oynanacak. 

İşte FIFA 2026 Dünya Kupası'nın formatı;

The Athletic'in haberine göre; 2026 Dünya Kupasında 48 takım (16 Avrupa) yer alacak. Bu 48 takım, 4'lü gruplar halinde toplam 12 grupta mücadele edecek.

En iyi 8 üçüncü de turlayacak

Her grubun en iyi ilk 2'si ve en iyi 8 üçüncüsü son 32'ye kalmaya hak kazanacak. 39 gün sürecek olan turnuvada toplam 104 karşılaşma gerçekleşecek.

Amerika kıtasında düzenlenecek olan Dünya Kupası Finali'nin 19 Temmuz 2026'da oynanması planlanıyor.

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