FIFA'dan Arda Güler paylaşımı

FIFA, EURO 2024 Elemeleri'nde Türkiye'nin Galler'i 2-0 mağlup ettiği maçtaki Arda Güler'in attığı golün yılın en iyi golüne verilen Puskas ödülüne aday olabileceğini açıkladı.

FIFA'dan Arda Güler paylaşımı

FIFA'dan yapılan sosyal medya paylaşımlarında, Arda Güler'in golü aktarılarak yapılan açıklamada, "Milli futbolcu Arda Güler'den harika bir gol." ifadesi kullanıldı.

Başka bir paylaşımda ise geçen ay dünya genelinde atılan güzel gollere yer veren FIFA, "Geride bıraktığımız haziran ayında, FIFA Puskas Ödülü'ne aday pek çok gol gördük." değerlendirmesinde bulundu.

2023 FIFA Puskas Ödülü'ne aday olan goller, resmi olarak henüz açıklanmadı.

Arda Güler'in Galler maçının 80. dakikasında ceza sahasının dışından vurduğu top ağlarla buluşmuş, maçı Türkiye 2-0 kazanmıştı. (AA)

Öne Çıkanlar
Fatih Portakal'dan yeni sezon açıklaması. Dün Sözcü Tv'den ayrılmıştı
Fatih Portakal'dan yeni sezon açıklaması. Dün Sözcü Tv'den ayrılmıştı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Son Haberler
Gürültü kirliliği öldürüyor Sağlık
Gürültü kirliliği öldürüyor
‘Bip’ sesinden rahatsız olan temizlikçi 25 yıllık bilimsel araştırmayı çöp etti Teknoloji - Otomotiv
‘Bip’ sesinden rahatsız olan temizlikçi 25 yıllık bilimsel araştırmayı çöp etti
Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Magazin
Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Bayramın en güzel mesajını Emre Ulaş verdi. Koyun bile isyan etti: Sizin oy hakkınız var biz ne yapalım Güncel
Bayramın en güzel mesajını Emre Ulaş verdi. Koyun bile isyan etti: Sizin oy hakkınız var biz ne yapalım
Sıcaktan bunalanlar soluğu Uludağ’da aldı Yaşam
Sıcaktan bunalanlar soluğu Uludağ’da aldı
Profesörden korkutan cilt kanseri açıklaması Sağlık
Profesörden korkutan cilt kanseri açıklaması
Engelli vatandaş isyan etti: Emekliye verilen zam kadar da bize verilsin Güncel
Engelli vatandaş isyan etti: Emekliye verilen zam kadar da bize verilsin