FIFA’dan flaş transfer kararı. Haziran ayında başlayacak

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FIFA’dan flaş transfer kararı. Haziran ayında başlayacak

FIFA’dan flaş bir transfer kararı çıktı. Alınan karar ile bir transfer dönemi daha açılacak. Yeni transfer dönemi haziran ayında başlayacak.

FIFA, Kulüpler Dünya Kupası öncesi flaş bir karar aldı. Marca'da yer alan habere göre; FIFA, Kulüpler Dünya Kupası sebebiyle gelecek sezon 3. bir transfer dönemi açacak.

Tüm dünyada yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayacak. 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında oynanacak Kulüpler Dünya Kupası'na katılan takımların sıkıntı yaşamasını istemeyen FIFA harekete geçti.

HAZİRAN'DA TRANSFER YAPILACAK

FIFA, turnuvada mücadele eden takımların kadrolarını güçlendirebilmesi için 3. bir transfer dönemi açma kararı aldı. Takımlar, 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak turnuva öncesi 1-10 Haziran arasında transfer yapabilecek.

Öte yandan oyuncuların Kulüpler Dünya Kupası sırasında iki farklı takımda oynamasına izin verilmeyecek.

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