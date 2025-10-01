FIFA'dan Galatasaray'a Yusuf Demir cezası

FIFA Oyuncuların Statüsü Dairesi (PSC), Rapid Wien’in Galatasaray’a karşı açtığı davada kararını açıkladı. Karara göre, Yusuf Demir’in transferine ilişkin sözleşmede yer alan bonus maddesi nedeniyle Galatasaray Avusturya ekibine ödeme yapacak.

RAPID WIEN’İN İDDİALARI

Rapid Wien, Galatasaray’ın 2023/24 sezonunda Süper Lig şampiyonu olmasına rağmen sözleşmedeki 200 bin euroluk bonus ödemesini yapmadığını belirterek FIFA’ya başvurmuştu. Kulüp, Yusuf Demir’in Basel’e kiralık gönderilmiş olmasının bu hakkı ortadan kaldırmadığını savundu.

Rapid Wien, Galatasaray’ın aynı sezonda Avrupa kupalarına katılım bonusunu ödemesini örnek göstererek, kulübün çelişkili bir tutum sergilediğini iddia etti.

GALATASARAY’IN SAVUNMASI

Galatasaray ise Yusuf Demir’in ilgili sezonda Basel’de kiralık oynaması sebebiyle sözleşme ilişkisinin sona erdiğini ve bu nedenle bonus şartının ortadan kalktığını ileri sürdü.

FIFA’DAN 'ÇELİŞKİLİ DAVRANIŞ' VURGUSU

PSC, yaptığı değerlendirmede “venire contra factum proprium” (çelişkili davranış yasağı) ilkesine atıf yaptı. Galatasaray’ın aynı koşulda farklı tutum sergileyemeyeceğini belirten FIFA, Sarı-Kırmızılı kulübü ödeme yapmaya mahkûm etti.

GALATASARAY’A PARA VE CEZA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Karara göre Galatasaray, 200 bin euro bonus ile %2,5 oranındaki 5 bin euroluk cezai şartı ödemekle yükümlü oldu. Ayrıca bu tutarlara 26 Temmuz 2024’ten itibaren yıllık %5 faiz işletilecek.

FIFA ayrıca 25 bin USD tutarındaki yargılama masraflarının da Galatasaray tarafından ödenmesine hükmetti. Eğer ödeme, kararın tebliğinden itibaren 45 gün içinde yapılmazsa yaptırım uygulanabileceği belirtildi.