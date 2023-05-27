FIFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in, yarın oynanacak Arjantin'in La Plata şehri La Plata stadyumunda Kolombiya ile Senegal arasında oynanacak grup müsabakasını yöneteceği açıklandı.



Müsabakanın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy; dördüncü hakemliğini Donatas Rumsas (Litvanya) yapacak. VAR'da Fedayi San (İsviçre), AVAR'da ise Adonai Escobedo (Meksika) görev alacak.