FIFA'dan Halil Umut Meler'e kıtalararası görev

Kaynak: AA
FIFA'dan Halil Umut Meler'e kıtalararası görev

FIFA, Kıtalararası Kupa 2. turda karşılaşacak olan Mısır'ın Al Ahly ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain takımlarının mücadelesinde düdük çalması için Halil Umut Meler'i atadı.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Mısır'ın Al Ahly ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain takımları arasında 29 Ekim Salı günü oynanacak FIFA Kıtalararası Kupa 2. tur müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Mısır'ın başkenti Kahire ile aynı adı taşıyan statta saat 20.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük olacak.

Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Aleandro Di Paolo VAR, Marco Di Bello ise AVAR olarak görev alacak.

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