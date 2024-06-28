FIFA'dan korkutan Galatasaray kararı

Kaynak: Haber Merkezi
FIFA'dan korkutan Galatasaray kararı

Galatasaray ve Shaktar Donetsk arasındaki Tete davasını 11 Temmuz'a erteleyen FIFA'nın sarı-kırmızılılara ceza vereceği konuşuluyor.

Süper Lig’de son şampiyon Galatasaray’ın başı FIFA ile dertte. Tete transferi nedeniyle Shaktar Donetsk tarafından FIFA’ya şikayet edilen sarı-kırmızılılar mahkemeye çıkmaya hazırlanıyor.

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"RİSKLİ BİR DURUM YOK"

Normalde geçtiğimiz günlerde görülmesi beklenirken FIFA’dan flaş bir karar geldi ve duruşma 11 Temmuz’a ertelendi. Galatasaray’a ceza verileceği konuşulurken yönetimden bir açıklama geldi.

Futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu davaya dair yaptığı açıklamada, "Bize göre Tete konusunda riskli bir durum yok. Geçen sene de benzer iddialar çıktı ancak sonuç çıkmadı" dedi.

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PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 45 maçta forma giyen Tete 3 gol 6 asistlik katkı sağladı.

Ne Olmuştu?

Shaktar Donetsk, Ukrayna-Rusya savaşının çıkmasıyla sözleşmesini tek taraflı fesheden Tete'nin sözleşmesini haksız şekilde feshettiğini savunurken, Galatasaray yasalara uygun davrandığını ve FIFA'nın özel statüsünü kullanan diğer futbolcular gibi Tete'nin de sözleşmesini feshetme hakkı olduğunu öne sürüyor.

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