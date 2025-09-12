FIFA'dan Türk kulübüne bir ceza daha: 30 puanı silindi!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.
FIFA'nın sezon başından beri Yeni Malatyaspor'a verdiği puan silme cezaları 30'a yükseldi.
Daha önce farklı dosyalardan cezalar alan Malatya ekibi, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup eksi 30 puanla son sırada bulunuyor.
Ligde çıktığı 3 maçı da kaybeden Yeni Malatyaspor, attığı 1 gole karşılık kalesinde 14 gol gördü.