FIFA, Türk takımını şimdiden ligden düşürdü!

Düzenleme: Kaynak: AA
FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası verdi. Bu gelişmenin ardından, Anadolu ekibinin güncel puanı -36 oldu.

FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'un 6 puanını sildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Malatya temsilcisi, -36 puanla son sırada bulunuyor. 5 maçta 5 mağlubiyet alan Yeni Malatspor'un ligde kalması adeta mucizelere kaldı.

