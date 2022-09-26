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Galatasaray'a Feghouli şoku

Galatasaray'dan sözleşmesi bitince ayrılan Sofiane Feghouli'nin FIFA'ya başvurduğu ve tazminat istediği ortaya çıktı

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 11:10
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FIFA'ya gitti: Feghouli Galatasaray'dan servet istiyor

Galatasaray'a Feghouli şoku
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Galatasaray'da 5 yıl forma giyen, geçen sezon sonunda sözleşmesi bitince yollar ayrılan Stofiane Feghouli'den şoke eden bir hareket geldi.

Henüz herhangi bir takımla anlaşma yapmayan ve kulüpsüz olan Feghouli'nin sarı kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet ederek tazminat istediği öğrenildi.

Cezayirli futbolcunun maç başı primleri, bonusları ve ev kirasının yanı sıra sözleşmesindeki alacağının zamanında ödenmemesini gerekçe göstererek 1.6 milyon euro istediği belirtildi.

Feghouli'nin toplam alacaklarının üstüne yüzde 10 da faiz talep ettiği ortaya çıktı.

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