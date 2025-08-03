Figma'nın halka arzında büyük başarı

Eski Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Başkanı Lina Khan, tasarım yazılımı platformu Figma’nın başarılı halka arzını kişisel bir zafer olarak görüyor. Cuma günü sosyal medya platformu X’te bir gönderi paylaşan Khan, Figma’nın ilk işlem günündeki güçlü performansını "startup’ların büyük teknoloji devleri tarafından satın alınmak yerine bağımsız şekilde büyümesine izin verilmesinin ne denli değerli olduğunu gösteren harika bir örnek" şeklinde değerlendirdi.

Khan’ın bu yorumları, 2023 yılında Adobe’un Figma’yı 20 milyar dolara satın alma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasına gönderme niteliğindeydi. Adobe, Avrupa Komisyonu ve Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu’nun onay sürecinde belirsizlik bulunduğunu belirtmişti. Ancak Amerika’da da FTC’nin başında bulunan Khan’ın liderliğindeki düzenleyici otoritelerin, bu birleşmenin Figma’nın Adobe’ye karşı etkili bir rakip olma şansını zayıflatacağı endişesiyle müdahil olduğu biliniyor.

“BİRDEN FAZLA TALİP, KURUCULARA GÜÇ KATAR"

Khan’ın FTC başkanlığı süresince teknoloji devlerinin startup’ları doğrudan satın almak yerine, onların ekiplerini işe alarak ve teknolojilerini lisanslayarak birleşme denetiminden kaçınmaya çalıştığı sıkça dile getirilmişti. Bu stratejinin, Khan görevden ayrıldıktan sonra bile sürdüğü görülüyor.

Khan, birçok teknoloji yatırımcısının ve yöneticisinin eleştirilerine rağmen, “sadece çok küçük bir yüzdeye sahip işlemin detaylı incelemeye alındığını” ve kurucuların “altı ya da yedi farklı yatırımcı adayının olduğu bir dünyadan” daha fazla fayda sağlayacağını savunmuştu.

Başkan Joe Biden tarafından atanan Khan, Donald Trump’ın ikinci başkanlık döneminin başında görevinden ayrılmıştı. Ancak 2 Ağustos 2025’te yaptığı paylaşımda, Figma’nın halka arzını kendi yaklaşımının bir doğrulaması olarak nitelendirerek “çalışanlar, yatırımcılar, inovasyon ve kamu yararı için bir zafer” ifadesini kullandı.

Öte yandan Khan’a muhalif olan çevreler bu başarıyı, düzenleyici baskılara rağmen gerçekleşmiş bir zafer olarak yorumluyor. Wedbush Securities analisti Dan Ives, Business Insider’a verdiği demeçte, “Figma büyük bir başarı hikayesi ama bu başarı FTC ya da Khan sayesinde değil, şirketin inovatif büyüme stratejisi sayesinde gerçekleşti” dedi.