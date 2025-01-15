Figo’dan Avrupa’da oynayan Türk yıldızlara övgü. Arda için “Sabırlı olmalı” dedi

Kaynak: DHA
Figo’dan Avrupa’da oynayan Türk yıldızlara övgü. Arda için “Sabırlı olmalı” dedi

Portekiz futbolunun efsane oyuncularından Luis Figo, Avrupa’da başarıyla oynayan Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız’a övgüler yağdırdı. Portekizli eski futbolcu, Arda Güler’in sabırlı olması gerektiğinin altını çizdi.

Portekizli dünyaca ünlü efsane futbolcu Luis Figo, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız'dan övgü ile bahsetti.

Floransa'da düzenlenen 107. Uluslararası Pitti Uomo Fuarı'nda markasının yeni koleksiyonunu tanıtan Figo, burada yaptığı açıklamada Avrupa'nın önde gelen liglerinde önemli kulüplerde oynayan Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgüler yağdırdı.

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TRT SPOR İtalya muhabiri Dündar Keşaplı'ya özel açıklamalarda bulunan İnterli eski futbolcu Figo, Inter'in her zaman kazanmaya aday olduğunu belirterek, "Inter, İtalya'nın en güçlü takımlarından biri. Kazanmaya devam etmek ve hedeflerine ulaşmak için yeterli kaliteye sahip. Hakan Çalhanoğlu'nun ise Inter için değerli ve önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum" dedi.

Figo, Real Madrid forması giyen Arda Güler ve Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız hakkında ise "Onlar kaliteli ve çok başarılı oyuncular. Ancelotti gibi tecrübeli bir hocanın kanatları altında Arda'nın sabırlı olması ve çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Geleceği parlak ve çok başarılı. Kenan da yetenekli ve 10 numaranın kıymetini bilmeli" ifadelerini kullandı.

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