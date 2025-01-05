FiiO ses teknolojisini sallayacak cihazı S15'i duyuruldu

FiiO, 2024 yılının ürünü ödülünü kazanan R9 modelinin ardından, yepyeni bir dijital-analog dönüştürücü (DAC) modeli olan S15’i duyurdu. Bu yeni cihaz, düşük profilli tasarımı, geniş dokunmatik ekranı ve güçlü donanımıyla dikkat çekiyor. S15, müzik tutkunlarının yanı sıra, profesyonel ses sistemleriyle çalışan kullanıcıların da ilgisini çekecek özelliklere sahip.

S15’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

FiiO S15, 7,8 inçlik yatay konumlandırılmış dokunmatik ekranıyla kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Android 12 tabanlı özelleştirilmiş işletim sistemiyle çalışan cihaz, Snapdragon 660 işlemcisi, 4GB RAM ve 64GB depolama alanıyla güçlü bir altyapıya sahip. Bu özellikler, cihazın hızlı ve sorunsuz çalışmasını garanti ediyor.

Snapdragon rakiplerini ezdi geçti

Cihaz, Roon Ready desteğiyle birlikte geliyor ve kutudan çıktığı gibi Spotify Connect ve Apple AirPlay 2 gibi popüler hizmetleri destekliyor. Ayrıca Qobuz, Deezer, Spotify, Apple Music ve Amazon HD gibi uygulamaların da yüklenebilir olduğu açıklandı.

TEKNİK DONANIM VE BAĞLANTI SEÇENEKLERİ

S15’in kalbinde AKM’nin yeni nesil AK4499EX DAC çipi yer alıyor. Bu çip, analog ve dijital bileşenleri ayrı tutarak yüksek frekanslı gürültüyü izole ediyor. Güç kaynağı olarak ise 35W düşük gürültülü lineer bir sistem tercih edilmiş.

Bağlantı seçenekleri arasında USB-C, koaksiyel, TOSLINK ve HDMI ARC gibi girişler bulunuyor. Dijital ses çıkışı içinse koaksiyel, TOSLINK ve HDMI tabanlı I2S sunuluyor. Bluetooth bağlantısı Qualcomm QCC5181 çipiyle hem AAC hem aptX HD hem de LDAC desteği sağlıyor. Ayrıca, cihazın alt kısmında yer alan M.2 SSD yuvası sayesinde harici ağ bağlantısına gerek kalmadan yerel dosya akışı yapılabiliyor.