'Fikir Öcalan’a ait, tıpış tıpış katıldılar!' Duayen gazeteci açıkladı

CHP’nin “Terörsüz Türkiye” Komisyonuna katılma kararı kamuoyunda tartışmalara yol açarken, gazeteci Yılmaz Özdil konuya ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Özdil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “komisyon fikrini biz önerdik” sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu önerinin geçmişte Abdullah Öcalan tarafından gündeme getirildiğini iddia etti.

Özdil, 2013’te medyada yer alan İmralı tutanaklarını hatırlatarak Öcalan’ın Meclis'te komisyon kurulmasını talep ettiğini söyledi. Aynı tutanaklarda Öcalan’ın özerk yönetim, yerel parlamentolar ve anayasal vatandaşlık tanımı gibi konularda fikir beyan ettiğini ifade eden Özdil, CHP’nin bu sürece dahil olmasını eleştirdi. Özdil ayrıca Özgür Özel’in kamuoyunu günlerce oyaladığını ve komisyona “tıpış tıpış” katılacaklarının en başından belli olduğunu ileri sürdü.

Yılmaz Özdil şöyle konuştu:

Bakın günlerdir komisyona katılıp katılmayacağı sanki belli değilmiş gibi yapan, CHP seçmenin gazını alan Özgür Özel, “Bu komisyon fikrini biz ortaya attık, komisyonun kurulmasını CHP olarak biz önerdik, ilkeli bir duruş göstererek kendi önerimize sahip çıkıyoruz. O yüzden komisyona giriyoruz. CHP olarak kendimizin önerdiği komisyona girmememiz söz konusu olamazdı” diyor. Yani şu aslında günlerdir rol yapıyorlardı. Komisyona tıpış tıpış katılacakları en başından belliydi.

KOMİSYONUN FİKİR BABASI ÖCALAN’DIR

Özgür Özel’in komisyon fikrini biz önerdik sözü doğru değil, bu öneri bizzat Abdullah Öcalan tarafından yapıldı. Meclis’te komisyon kurulmasını İmralı'daki Öcalan istedi. 2013 yılında İmralı tutanakları medyada patladı. Pervin Buldan, Altan Tan ve Sırrı Süreyya Önder'in ziyareti sırasında Abdullah Öcalan'ın neler söylediği o ilk açılım sırasında Milliyet Gazetesi'nde yayınlandı. Bunlar Abdullah Öcalan'ın sansürsüz açıklamalarıydı. Türkiye'nin hem o gününe hem de bugününe dair ipuçları veriyordu. 2013'te rejim değişikliği olacağını açık açık söylüyordu. Yepyeni bir cumhuriyet kurulacaktı. Öcalan, “Her şey parlamento kararıyla olacak, Meclis’te komisyon kurulacak Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonunda onaylayacak. Bizim açımızdan o zaman olacak, çünkü ilişkilerimizi anayasal ifadeye kavuşturmak istiyorum. İleride kendimizi özgürce yöneteceğiz” diyordu. Yani Meclis’te komisyon kurulması açılımın anayasa ifadeye kavuşturulması bizzat Öcalan'ın önerisiydi. Başka ne diyordu Öcalan o tutanaklarda, Sırrı Süreye Önder’e anayasada olmasını istediği vatandaşlık tanımını bizzat yazdırarak “Özgür iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlılığını ifade eden her birey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır” diyordu. Yani anayasanın 66. maddesinde yer alan ‘Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür’ ibaresini değiştiriyordu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır olarak değiştiriyor ve Türk ibaresini kaldırıyordu. İşte Özgür Özel'in biz istedik dediği komisyon bu. Öcalan bugün pozitif entegrasyon olacak diyor. Pozitif entegrasyon dediği şey, özerk eyalet yönetimidir. İspanya, Almanya, İngiltere modelleri incelenerek kendine özgü model oluşturulmuş. Abdullah Öcalan, “Türkiye eyaletlere dönüşmeli. 7 eyaleti Kürt nüfus, 18 eyaleti Türk nüfus, 25 bölge düşünüyorum. Bunların yerel yönetim parlamentoları olmalı. En üstte de devlet olmalıdır.” diyor. Açılım denilen bu. Özgür Özel'in biz istedik dediği komisyon işte budur. İstenilenlerin verilip verilmemesi ayrı bir mesele ama bunlar masaya konuyor. PKK, bunu tartışmak istiyor. CHP'nin tıpış tıpış katıldığı komisyon işte bu.

İSKOÇ MODELİ

İskoçya modeli diye bir model var. Özgür Özel arkasına almış sözde muhalif medyayı kiralık aparatlarını CHP seçmenlerin nereye isterse oraya götürebileceğini zannediyor. Yok öyle. Şeffaf bir şekilde topluma anlatacağız. Toplum karar verecek. 2009 yılında Öcalan'dan sonra PKK'nın elebaşı Murat Karayılan, Kandil'de İngiliz gazetesine konuştu. The Times'a röportaj veren Karayılan, “Çözüm Türkiye'nin sınırları içinde demokratik bir çözüm olacaktır, Britanya İskoçya'ya parlamento verdi. Türklerin de aynı şeyi yapmaları gerekiyor. Biz de İskoç halkı gibi parlamento istiyoruz” dedi. Kendi başkenti, kendi bayrağı ve kendi parlamentosu olan özerklik isteniyor. Bu eğitim, sağlık, vergi gibi konularda yerel yasama yetkisine sahip olmak demek. Özgür Özel'in CHP'yi tıpış tıpış götürmeye çalıştığı komisyon aslında bu. Bunları tartışmaya açacak. Bunlar isteniyor diye verilecek anlamına gelmiyor. Yani AKP, MHP, CHP bunları vermek istiyor demiyoruz ama masaya bunlar gelecek diyorum. Bunlar tartışmaya açılacak. En azından medyada ve siyaset sahnesinde 24 saat bu mevzular konuşulacak. Toplum ufak ufak alıştırılacak, yavaş yavaş bu ortama hazırlanacak.