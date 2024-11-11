Fikirleri iktidarda kendileri firarda...

Vatanımıza dönük en büyük tehdit ve tehlikelerden biri olan BOP’un(Büyük Ortadoğu Projesi) ideologlarından olan, Graham Fuller ve Henri Barkey'in birlikte yazdığı, Türkiye'nin Kürt Meselesi adlı kitap 1. Çözüm Süreci'ni ve bugünün Yeniden Çözüm Süreci'ni aydınlatan çok önemli bir kaynak. Adeta bir başucu kitabı...

CIA'nın Türkiye ve Orta Doğu uzmanlarından olan, Henri Barkey, 1. Çözüm Süreci’ne ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye’deki ‘demokratik açılım’ sürecinin başlamasında Amerika’nın Irak’tan çekilmesinin önemli bir etken olduğunu" açıklamıştı.

BOP’un ilk ayağında; Kuzey Irak'tan çekilen Amerika'nın bugün de Kuzey Suriye'den çekilmesi gündemdeyken, ne rastlantıdır ki, 2. Çözüm Süreci de beraberinde başlatılıyor...

Barkey ve kendisi gibi CIA'nın Türkiye ve Orta Doğu uzmanlarından olan ortağı Fuller, bugüne kadar sistematik olarak hemen her fırsatta, "Türkiye'nin bir Kürt meselesi olduğunu ve bu meselenin çözümü ile Türkiye’nin etkin, büyük bir bölgesel güce dönüşeceğini" Türkiye’nin “istikrarı” ve “gücü” ile 'Kürt meselesinin çözümü arasında doğrudan bir bağ' olduğunu çeşitli kaynaklardan adeta kamuoyuna dayattı.

Barkey ve Fuller, Türkiye’nin “istikrarı” ve “gücü” ile 'Kürt meselesinin çözümü için yöntem olarak ise yeni bir Anayasa'yı göstermişti.

Özellikle Barkey, ısrarla hep, anayasa yazım sürecini ertelemesi için Ak Parti’nin artık hiçbir bahanesinin kalmadığını, en önemli konunun yeni bir anayasa yazımı olacağını ve bu süreçte en kritik boyutun da Kürt meselesi olduğunu işledi durdu.

Barkey ve Fuller'in, 'Türkiye'nin istikrarı ve gücü için Kürt meselesinin çözümü' kurgusunu büyük bir heyecan ve hayranlıkla benimseyen, Ak Parti, "Yeni-Osmanlıcı bölgesel vizyonunda büyük bir sıçrayış sergileyebileceğine" inandırıldı...

"Emevi Camisi’nde namazımızı da kılacağız" hayaline inandırılanlar şimdi de yeni bir Anayasa ile dünyanın dengesini değiştirecek bir proje inşa edeceklerine inandırılarak, BOP projesinde, Rojava'nın statüsünün Türkiye ile birlikte belirleneceğine, bu yolu hükûmete, teröristbaşı Öcalan'ın açacağına, anayasal ve hukuki müzakerelerin buna göre yürütüleceğine ve yönetileceğine, Kürtlerin “kardeş ve eşit bir millet” olarak anayasaya dâhil edileceğine ve böylelikle Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak Türkiye yüz yılına damga vuracağına inandırılmış...

Hayallerinde kaybolmuş bu 'politik ergen'lerin kapıldığı, Türksüz Anayasa aldatmacasının ağır ve acı sonuçlarını görmek için çok kısa bir süre bekleyecek olsak da bugünden çok net olarak gördüğümüz; iktidarın kendilerini FETÖ firarisi olarak aradığı, CIA'nın Türkiye uzmanları Harry Barkey ve Graham Fuller, FETÖ'den firarda iken, bu iki ismin “Yeni Anayasa” ve “Çözüm Süreci” fikirlerinin iktidarda olduğu...