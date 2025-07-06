Fıkra değil gerçek! Yanlışlıkla 2 kişiyi vurup özür diledi

Olay, Canik ilçesi Yayla Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, C.Ş.’nin babasının hastalığı nedeniyle Samsun’a geldiğini öğrenen ve aralarında husumet bulunan T.A., tabancayla C.Ş.’yi vurmak istedi. Çıkan arbede ve boğuşmada C.Ş.’nin kardeşi N.Ş. ile amcasının oğlu S.Ş. yaralandı. T.A., S.Ş.’yi vurduğunu görünce özür diledi. Yaralılar N.Ş. ve S.Ş., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınan T.A., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren T.A., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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