Fıkra gibi olay: Çala çala gezdiler

Kaynak: İHA
Fıkra gibi olay: Çala çala gezdiler

Balıkesir'den motosiklet çalan iki şüpheli, Burdur'da otomobil çaldıktan sonra tekrar Balıkesir'e döndü. Şüpheliler, iki ilin polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı.

Geçtiğimiz Perşembe günü Burdur Atatürk Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda park halindeki bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin Y.Ç. ve N.D. isimli kişiler olduğu belirlendi.

Şüphelilerin Balıkesir'de olduklarının anlaşılması üzerine Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışma başlatıldı. Şüpheliler, çaldıkları otomobil ile birlikte yakalandı.

Ayrıca, şüphelilerin Burdur'a Balıkesir'den çaldıkları motosikletle geldikleri ve otomobili çaldıktan sonra motosikleti olay yerinde bıraktıkları tespit edildi. İki şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.

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