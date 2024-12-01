Fikret Orman Beşiktaş Başkanlığına aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Beşiktaş’ta Salı gecesinden bu yana büyük kriz yaşanıyor. Siyah beyazlılarda Samet Aybaba ve Brad Firedel’ın görevden alınması ile başlayan süreç Başkan Hasan Arat’ın istifasına kadar gitti. Başkanlık görevini Hüseyin Yücel’in yürüttüğü yönetim, dün akşam Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un görevine son verdi.

Siyah beyazlılarda Hasan Arat’ın istifası sonrası gözler mayıs ayında yapılacak kongreye çevrildi. Kongrede aday olması beklenen isimlerden eski Başkan Fikret Orman konuyla ilgili açıklamalar yaptı. TV 100 yayınında konuşan Orman, Beşiktaş Başkanlığı’ndan istifa ettiğine dikkat çekerek "Eski, istifa etmiş bir başkan neden Beşiktaş başkanlığını kovalasın?” dedi.

Fikret Orman’ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Eski, istifa etmiş bir başkan neden Beşiktaş başkanlığını kovalasın? Herkes Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek'ten örnek veriyor. Ben istifa ettim, ben neden Beşiktaş başkanlığını kovalar pozisyonda olayım?"

“BİZ FIRSAT KOLLAMAYIZ”

"Beşiktaş'ta aday olma gibi bir durumum yok, onu kovaladığım da yok. Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olduğu zaman orada olurum. Beşiktaş'ın pazartesi günkü maçı, ondan sonraki haftadaki maçı, mayısa kadar giden süreci konuşmamız lazım. Biz fırsat kollamayız. Ben de öyle. Serdal'ın da adı geçiyor, o da öyle. Biz Beşiktaş'ın menfaati varsa orada dururuz."

“HÜSEYİN YÜCEL’E DESTEK OLACAĞIZ”

"Hüseyin Yücel, istifa edebilirdi, etmedi. Mücadele edeceğim diyor. Biz ona destek olacağız. Bırakmadığı sürece destek vermemiz lazım. Beşiktaş'ın pazartesi günü sahaya kazanmak için çıkması lazım. Kadro, kötü bir kadro değil."