Fikret Orman, Hasan Arat’ın acil yapması gerekeni açıkladı. Başkanlığa aday olacak mı?

Beşiktaş’ın eski başkanlarından Fikret Orman gündeme dair açıklamalar yaptı. Hasan Arat yönetimine destek veren Orman, Arat’ın mutlaka adaylığını açıklaması gerektiğini açıkladı. Orman, Tivibu Spor yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Beşiktaşlıların şu anda bir başkanı var. Bana yapılan haksızlığı mevcut başkana yapmayın. Birincisi onu söyleyeyim. İkincisi Beşiktaş'a gelmem için bir sebep olması lazım. İlk geldiğimde bir sebep vardı. Ama ben arkadan iş çevirmem. Öyle trol ordularım yoktur. Yine gerekirse, sebep olursa gelirim ama arkadan iş çevirmem. Şu anda Beşiktaş'ın menfaati için Hasan Arat'ın hemen çıkıp sonraki seçimde adaylığını açıklaması lazım.

Hasan Arat başkanlığı Hüseyin Yücel'e bırakacak, devam etmeyecek gibi şeyler duyuyorum. Benim tanıdığım Hasan Arat böyle bir şey yapmaz. 2 sene Beşiktaş başkanlığı için çalışan adam, 1 senede havlu mu atar?"

Hasan Arat yönetimine destek veren Orman, “1 yıllık süre Hasan Arat dönemini yorumlamak için erken. Önemli olan şampiyonluktur. Geçen sezon şanssız bir sezondu. Bu sezon da daha yeni başladık. Yeni yönetim büyük taahhütlerle geldi. Ben yapacaklarına inanıyorum. Biz onların arkasındayız” şeklinde konuştu.

TALISCA İTİRAFI

Ara transferde Fenerbahçe’nin gündeminde yer alan Talisca konusunda bir itirafta bulunan Orman, “Talisca'nın bonservisini neredeyse alıyordum. Talisca parayı çok seviyor. O yetenekle gittiği lokasyonlara bakarsanız anlıyorsunuz zaten. Bizim gibi duygusal bir ilişkisi yok, parayla onun işi” dedi.

Teknik Direktör van Bronckhorst ile ilgili konuşan Orman, "Ben hocayı beğeniyorum. Hocanın kendi başına kadro yaparken sıkıntılar yaşadığını duyuyorum. Böyle bir şey varsa çok kötü. Hocayı gerçekten beğeniyorum, oynattığı oyunu da beğeniyorum. Eksiklikleri var. Kanatta Nkoudou gibi bir oyuncusu olsa çok rahatlardı” ifadelerini kullandı.

"ESKİ YÖNETİM HİÇBİRŞEY YAPMADI"

Hasan Arat’tan önce görevde olan Ahmet Nur Çebi’nin hiçbir şey yapmadığını belirten Orman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben hiçbir taahütle gelmedim. Kimseye bir şey vadedecek bir durum yoktu. Beşiktaş kayyuma gider bir pozisyondaydı. Beşiktaş 8 senedir yeni stadyumda oynuyor. 400-450 milyon dolara yakın gelir elde edildi herhalde oradan. Onları ben yaptım.

Eski yöneticinin biri çıkmış 'Borcu şu kadardan aldık, buraya indirdik' demiş. Onların bir şey indirdiği yok. Ben Bankalar Birliği anlaşmasıyla borcu TL'ye çevirdim. Pandemi sürecinde de döviz artınca Beşiktaş'ın borcu döviz bazında aşağı inmiş oldu. Ben Beşiktaş'a 11 tane daire aldım. Nerede benim dairelerim? Ne yaptılar bunun parasını? Sattılar yediler.

Hasan Arat'tan önceki yönetim hiçbir şey yapmadı. Beşiktaş'ın paralarını çarçur ettiler. Beşiktaşlılar gördüler zaten onların yalanlarını.

Ben bu davalar bitene kadar Beşiktaş'ın hiçbir şeyine katılmayacağım. Beşiktaş Kulübü beni dava etti. Ben hiçbir organizasyonuna katılmayacağım. Maçlarına da gitmiyorum. Onlar bittikten sonra gideceğim. Beşiktaş'a kırgınlığım devam ediyor. Büyük resme bakarsanız operasyon Beşiktaş'a yapıldı."