Fikret Orman ile Güzide Duran’ın aşkı mahkemelik oldu! Adnan Aksoy harekete geçti: Kayıtlar incelensin

Boşanma sürecinde iş insanı Beşiktaş eski başkanıFikret Orman ile yasak aşkı deşifre olan manken Güzide Duran’a eşi Adnan Aksoy’dan önemli bir hamle geldi.

Aksoy, eşinin yasak ilişkide bulunduğu kişilerle iletişimini tespit için mahkemenin telefon, WhatsApp ve Instagram kayıtlarını incelemesini talep etti.

Yunus Emre Kavak’ın haberine göre, Aksoy avukatı aracılığıyla talepte bulundu.

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Talep yazısında; "Hem dava dilekçemizde, hem eklerde sunulan delil ve belgelerde isimleri geçen Okan Buruk, Bora Özdemir ve Tolga Tuğsavul'un davalı-karşı davacı Güzide Aksoy ile olan ilişkileri iddia edildiği gibi 'varsayımsal değil' tamamen belge ve delillere dayanmaktadır. Tüm belge deliller bu kadar açık ve seçik ortadayken ilgili kişilerle davalı-karşı davacı Güzide Aksoy arasındaki telefon, Whatsapp ve Instagram görüşmelerinin yine daha önce delil listemizde ifade ettiğimiz gibi mahkemeden talep edilmesi de dava için çok çok kritik öneme sahiptir" ifadeleri kullanıldı.

"DAVA BİTENE KADAR EŞLER BİRBİRİNE SADIK KALMAK ZORUNDA"

"Evlilikte taraf hak ve yükümlükleri Türk Medeni Kanunu 185 ve devamındaki maddelerde düzenlenmiştir. Buna göre evlilik birliğinde eşler birbirine sadık kalmak zorundadır.Eşlerin sadakat yükümlülüğü olarak ifade edilen bu yükümlülük ahde vefanın bir sonucu olup birliğin temelini teşkil eder. Eşler arasındaki sadakat yükümlülüğü, evliliğin kurulmasıyla başlayıp evlilik birliğinin herhangi bir nedenle (iptal, ölüm, boşanma vb.) sona ermesine kadar devam eder. Bu süre boyunca verilen ayrılık kararı veya eşlerin fiilen ayrı yaşamaları ya da boşanma davası açılmış olması, sadakat yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Boşanma davası açıldıktan sonra, karar kesinleşmeden önce eşlerden birinin sadakat yükümlülüğüne aykırı davranması ve bu hususun ispat edilmesi halinde yeni bir boşanma davası açılabilir.

"BOŞANMA DAVASINDA DELİL OLUR"

Boşanma davası devam eden tarafın sadakat yükümlülüğü ihlal ettiğini gösterir şekilde basına poz vermesi halinde karşı taraf bu hususu yeni açacağı bir boşanma davasında delil olur. Basındaki haberlerin evlilik birliği devam eden kişinin ilerideki davada aleyhine kullanılma olasılığı yüksektir."

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GÜZİDE DURAN KİMDİR?

Güzide Duran Aksoy, 4 Ağustos 1980 Mersin doğumludur. Türk sunucu, model ve oyuncu olan Duran, 1996 Best Model of Turkey birincisidir. Güzide Duran, 13 Nisan 2008’de iş insanı Adnan Aksoy ile evlendi. Çiftin Selin ve Emir adında iki çocuğu var.Modellik kariyerinde dünya çapında ünlü markalarla çalışan Güzide Duran; Elle, Vogue ve GQ gibi prestijli dergilerin kapaklarında yer aldı.

Redstar, Revlon, Replay, L’Oreal, Pantene ve Saks 5th Avenue gibi markaların reklamlarında rol aldı. Modelliğin yanı sıra televizyon ve sinemada da adından söz ettiren Duran, Star TV’de yayınlanan “Proje Moda” yarışmasında sunucu ve jüri üyesi oldu. Ayrıca “Yeşil Işık”, “90-60-90” ve “Kurşun Asker” gibi projelerde oyunculuk yaptı.

İŞTE BENİM STİLİM İLE EKRANLARA DÖNDÜ

Eski model Güzide Duran, TV8’de yayınlanan moda programı İşte Benim Stilim’de jüri üyeliği yapmaya başladı. İvana Sert ve Nur Bilen Yavuzer ile birlikte yer aldığı program, hafta içi her gün TV8’de izleyiciyle buluşuyor.

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ADNAN AKSOY KİMDİR?

Adnan Aksoy, Türk iş insanı ve mimardır. Çeşitli ticari faaliyetleri bulunan Aksoy, 3 Nisan 2008’de Çırağan Sarayı’nda Güzide Duran ile evlendi.

Çiftin bu evlilikten Selin ve Emir adında iki çocuğu oldu. Aksoy’un ilk evliliğinden Kaan adında bir oğlu bulunmaktadır.