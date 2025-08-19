Fikret Orman'dan çarpıcı sözler! "Beşiktaş'a rağmen başarılı olmalısın"

Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman, Tivibu Spor’a özel açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulübün son durumunu değerlendiren Orman, camiaya dikkat çeken mesajlar verdi.

“BEŞİKTAŞ’IN CİDDİ PROBLEMLERİ VAR”

Fikret Orman'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Beşiktaş'ın ciddi problemleri var. Bu problemler ortadan kalkmadığı için de camiada hep bir negatif hava var.

Beşiktaş'ın ilk maçı... Birinci maçını oynuyor Beşiktaş, tribünler yarı yarıya boş. Senin bunu izlenir hale getirmen için uğraş vermen lazım."

“YAPMAYIN, SAHİP ÇIKIN”

"Shakhtar ile ilk maçımız, daha ilk devrede futbolcu yuhalandı. Türkiye'nin en büyük kulübü olduk ama en büyük camia olma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Beşiktaş'ta başarılı olmak için Beşiktaş'a rağmen olmalısın. Yapmayın, sahip çıkın."

“SERDAL ADALI’NIN DEĞİL, BİZİM KULÜBÜMÜZ”

"Serdal Adalı bir mücadele veriyor. Hataları vardır ama bu kulüp Serdal Adalı'nın değil bizim kulübümüz. Bizim işimiz de Beşiktaş'a sahip çıkmak. Beşiktaş'ta başarılı olmak, Beşiktaşlılara rağmen başarılı olmaya döndü.

Camianın kendine gelmesi lazım. Her dakika negatiflik olmaz. Bu gidişattan çok rahatsızım. Beşiktaş'a kumpas düzeni kurdular, pusu kültürü... Camianın içine kötülük tohumları serptiler."

“HÂLÂ İÇİMDEKİ ATEŞ SÖNMÜYOR”

"Bana açılan davaların %80'i bitmiştir. 2-3 tane bir şey kalmıştır, eli kulağındadır. 6 sene geçti bunlarla uğraşıyoruz. Duvar boyandı diye dava açtılar bana. Hâlâ içimdeki ateş sönmüyor! Ben bu stadı yapmasam Beşiktaş'ın ne geliri vardı?

Biz mutsuzluk üzerine değil, mutluluk üzerine bir şey kurup kulübümüzün yanında olup onun faydasına çalışmalıyız."

“HÂLÂ VAGNER LOVE’U NİYE TRANSFER ETTİN DİYORLAR”

"Bir rakibimizin divan toplantısında siyasetle ilgili bir şey konuşuyordu, küt dedi kestiler konuyu. Bizde olmuş olsa yer yerinden oynar, 50 kişi aynı anda konuşur. Hâlâ Vagner Love'u niye transfer ettin diye konuşuluyor! Falcao'yu, Van Persie'yi konuşan yok.

Beşiktaş'ta her bölgeye oyuncu lazım, bazı bölgelere iki oyuncu lazım. Santrforumuzun yedeği yok. Onana’yı, Chamberlain’i niye konuşmuyoruz? Al-Musrati'nin kaybedilecek bir oyuncu olduğuna inanmıyorum, kazanılması gerekli. Parlatılarak satılmalı."