Fikret Orman’dan Yeniçağ’a flaş açıklama. Basın toplantısı yapacağı iddia edilmişti

Beşiktaş'ın ligde Trabzonspor'a 3-0 yenilmesinin ardından Siyah beyazlılar'ın eski başkanı Fikret Orman, hakında çıkan iddialar hakkında Yeniçağ'a konuştu.

Fikret Orman’dan Yeniçağ’a flaş açıklama. Basın toplantısı yapacağı iddia edilmişti

Aytunç Akın / YENİÇAĞ
Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.
Yaşanan bu mağlubiyet sonrası Beşiktaş'ın eski Başkanı Fikret Orman'ın, önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyeceği iddiaları ortaya atılmıştı.
Fikret Orman ile ilgili atılan bu iddialara Yeniçağ'dan Aytunç Akın ulaştı.

''ÖYLE BİR DÜŞÜNCEM YOK''
Aytunç Akın'ın basın toplantısı yapıp yapmayacağı sorusu üzerine Fikret Orman, “Öyle bir düşüncem yok, Beşiktaş’ın yenildiği hafta yapmam zaten” ifadelerini kullandı.
Bu cevap sonrası Fikret Orman'ın şu anlık herhangi bir basın toplantısı yapmayacağı kesinleşti.

FİKRET ORMAN KİMDİR?
Fikret Orman 4 Kasım 1967 yılı İstanbul doğumlu Türk inşaat mühendisi, iş adamı, Spor yöneticisi ve Beşiktaş'ın eski başkanıdır.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 33. başkanıdır.
1967 yılında İstanbul'da doğan Fikret Orman, orta öğrenimini Işık Lisesi'nde, yüksek öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi ve Florida Üniversitesi'nde yapmıştır.
İki çocuğu olan Fikret Orman, ayrıca İngilizce bilmektedir.
Fikret Orman Beşiktaş ile 2015-2016 ve 2016-2017 yıllarında Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı.

Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
Osmancık'ta korkutan yangın Güncel
Osmancık'ta korkutan yangın
Seçim vaadi mülakat kalkacak nasıl yalan çıktı. Emre Ulaş mizahın babasını çizdi Karikatür
Seçim vaadi mülakat kalkacak nasıl yalan çıktı. Emre Ulaş mizahın babasını çizdi
Atatürk filminden paylaşılan kare heyecan yarattı Magazin
Atatürk filminden paylaşılan kare heyecan yarattı
Antalya'da 725 bin adet kaçak makaron ele geçirildi: 5 gözaltı Güncel
Antalya'da 725 bin adet kaçak makaron ele geçirildi: 5 gözaltı
Firari uyuşturucu taciri tutuklandı Güncel
Firari uyuşturucu taciri tutuklandı
Japonya'da 6.3 büyüklüğünde deprem Dünya
Japonya'da 6.3 büyüklüğünde deprem