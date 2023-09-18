Fikret Orman’dan Yeniçağ’a flaş açıklama. Basın toplantısı yapacağı iddia edilmişti

Aytunç Akın / YENİÇAĞ

Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.

Yaşanan bu mağlubiyet sonrası Beşiktaş'ın eski Başkanı Fikret Orman'ın, önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyeceği iddiaları ortaya atılmıştı.

Fikret Orman ile ilgili atılan bu iddialara Yeniçağ'dan Aytunç Akın ulaştı.



''ÖYLE BİR DÜŞÜNCEM YOK''

Aytunç Akın'ın basın toplantısı yapıp yapmayacağı sorusu üzerine Fikret Orman, “Öyle bir düşüncem yok, Beşiktaş’ın yenildiği hafta yapmam zaten” ifadelerini kullandı.

Bu cevap sonrası Fikret Orman'ın şu anlık herhangi bir basın toplantısı yapmayacağı kesinleşti.



FİKRET ORMAN KİMDİR?

Fikret Orman 4 Kasım 1967 yılı İstanbul doğumlu Türk inşaat mühendisi, iş adamı, Spor yöneticisi ve Beşiktaş'ın eski başkanıdır.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 33. başkanıdır.

1967 yılında İstanbul'da doğan Fikret Orman, orta öğrenimini Işık Lisesi'nde, yüksek öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi ve Florida Üniversitesi'nde yapmıştır.

İki çocuğu olan Fikret Orman, ayrıca İngilizce bilmektedir.

Fikret Orman Beşiktaş ile 2015-2016 ve 2016-2017 yıllarında Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı.