Fikret Orman’ı konuk aldı Ahmet Nur Çebi boykot yaptı! Gazeteci Alper Üstündağ şaştı kaldı

Olmaz olmaz demeyin.

Olmaz dediğimiz ne varsa oluyor.

İşte size bir kesit.

Fikret Orman…

Beşiktaş eski kulüp başkanı.

Hakkında birçok iddialar var.

Adli makamlara akseden 13 dosya mevcut.

Çoğu zaman aşımından kapandı.

Camiada bir kısım geri dönsün tezinde.

Bir kısım ‘kulübün önünden geçmesin’ tepkisinde.

Orman, Candaş Tolga Işık’ın TV programına katıldı. Canlı yayında anlattı.

Burada Ahmet Nur Çebi’ye sert eleştirilerde bulundu.

Ortalık toz duman oldu.

Çebi, Divan Kurulu’nda yanıt verse de yoğun gündem içinde ses getirmedi.

Arada kaynayıp gitti!

İki eski başkanın arasındaki gerilim had safhaya yükseldi.

Hani yolda karşılaşsalar olay çıkar cinsinden.

Medya mensupları haklı olarak Orman ile röportaj yapmak istedi.

Gelelim konumuza…

Alper Üstündağ…

Radyo programları ile spor medyasının öne çıkan isimlerinden.

Sadece işini yapmaya çalışan emekçi.

Orman’ı canlı yayına çıkardı.

Günlerce manşetlere taşınacak konu çıktı. Üstündağ her şeyi tarafsızca sordu.

Orman içtenlikle yanıtladı.

Görev yaptığı radyo tarihinde en çok dinlenen röportaja imza atmış oldu.

Belki de tüm radyolar tarihinde zirveye çıkmış da olabilir.

Bravo!

Vay sen misin bunu yapan!..

Üstündağ’ın radyo program sponsoru yönetici Murat Kılıç desteğini çekti.

Biraz açayım.

Kılıç, Çebi döneminde yönetime giren Rizeli iş adamı. Bir anlamda Çebi’nin sağ kolu idi.

Kulüpte mali işleri yöneten isimdi.

Bu kez Serdal Adalı yönetiminde yer aldı.

Peki nasıl yer aldı derseniz, Çebi’nin ricası ile…

Zira Beşiktaş camiası içinde pek bilinen isim değil.

O yüzden Çebi ne derse onu yapar.

Vefalı biri diye bilinir.

İddia odur ki Çebi, kendisini eleştiren Orman’a söz hakkı veren Üstündağ’a kafayı takıyor.

Yönetici yaptığı Kılıç’tan sponsorluk anlaşmasını çekmesini istiyor.

Kılıç ricayı geri çevirmiyor. Çekiliyor…

Çebi’nin bu yönde daha önce de icraatları var. Kulübü takip eden muhabirleri patronlara şikayet ediyor. Hem de bizzat arayıp.

Belki çıkıp olup bitene cevap vermek isterler.

Buyursun versinler. Aynen bu sütunlarda yazalım.

Anlattıklarımız teyitli, bilgiler.

Sevgili dostlar güzel kalpli insanlar… Medya üstünde bu tür baskılar var.

Bir dönem birlikte çalışan başkan ve başkan vekili şahsi konular yüzünden birbirine giriyor.

Durum medyaya yansıyor. Sonuçları bu makalede de olduğu gibi bakın nerelere geliyor.

Kılıçlar çekilmiş, zırhlar giyilmiş.

Menfaat dünyası…

Bakalım daha neler göreceğiz.

İbretle izlemeye devam ediyoruz.