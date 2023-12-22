Fikret Orman'ın eski karısı Sedef Orman isyan etti! Ateş püskürdüğü paylaşım binlerce kez okundu

Süper Lig'in 17.haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Maç sonu taraftarlar, takıma büyük tepki gösterdi.

Yenilen gollerde büyük hatalar yapan stoper Daniel Amartey ise her topu aldığında tribünler tarafından yuhalandı.

Sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyürken, bir tepki de Sedef Orman'dan geldi. Derimod Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Siyah Beyazlı takımın geçmiş dönem başkanı Fikret Orman'ın eski eşi Sedef Orman, Amartey transferini gerçekleştirenlere ateş püskürdü.

Orman, "Amartey’i beğenen, Beşiktaş için uygun bulan scouting ekibinin Amartey’in hangi maçını seyredip bu kararı verdiğini merak ediyor insan. Geçen sezon sonunda sadece 2 takviye ile iyi olabilecek bir Beşiktaş'ı, nasıl 10 transferle bu kadar kötü yaptılar inanılır gibi değil." ifadelerini kullandı.