FİKSSAN FİKSTÜR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (3870131516) ‘nin dikkatine
MÜVEKKİL KADİR ELMAS, 01 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARİYLE ŞİRKETİNİZİN ANKARA ANKARA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNDEN AYRILMIŞ BULUNMAKTADIR. MÜVEKKİL E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPTIĞI SORGULAMADA VE ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ KAYITLARINDA YAPTIĞI İNCELEMEDE FİKSSAN FİKSTÜR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN HALEN ANKARA ŞUBE MÜDÜRÜ OLARAK GÖRÜNDÜĞÜNÜ TESPİT ETMİŞTİR. 01 ARALIK 2017 TARİHİNDEN BU ZAMANA KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE BİLDİĞİNİZ ÜZERE FİRMANIZ İLE MÜVEKKİLİN HİÇBİR ALAKASI KALMAMIŞTIR. MÜVEKKİLİN E-DEVLET ÜZERİNDEKİ SGK KAYITLARININ İNCELENMESİYLE SGK KAYDI ÇIKIŞININ DA AYNI TARİHTE TARAFINIZDAN VERİLMİŞ OLMASI BU DURUMU İSPATLAMAKTADIR. MÜVEKKİLİN ÇIKIŞININ VERİLDİĞİ 01 ARALIK 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN ŞİRKETİNİZE AİT HUKUKİ, MALİ VE CEZAİ BİLUMUM SORUMLULUKLARIN MÜVEKKİLE AİT OLMADIĞI, MÜVEKKİLİN ANKARA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 01 ARALIK 2017 TARİHİ İLE İSTİFASINI TARAFINIZA İHTAREN BİLDİRMEKLE BİRLİKTE ANKARA TÍCARET SİCİL MÜDÜRLÜGÜNDEN TESCİL VE TERKİNİNİN SAĞLANMASINI İHTAREN BİLVEKALE BİLDİRİRİZ
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