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Süper Lig'de Galatasaray'ın en büyük avantajı belli oldu

Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın önemli bir avantajı olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 14:00
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Fikstür avantajına sahip Galatasaray'ın en büyük kozu ortaya çıktı

Süper Lig'de Galatasaray'ın en büyük avantajı belli oldu
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Galatasaray'da yeni bir dönem başlıyor. Sezona Okan Buruk ile başlayan sarı-kırmızılı ekip, 11 haftalık zorlu periyodu geride bıraktı. 7 maçını deplasmanda oynayan sarı-kırmızılı ekip, performansı eleştiri alsa da hanesine 21 puan yazdırmayı başardı. Özellikle de dış sahada aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti.
Cimbom deplasmanda 7 maçta, 4 galibiyet, 2 beraberlik sonucu elde ettiği 14 puanla dış sahada ligin en başarılı takım oldu. Bu 7 maçın 5'inde kalesini kapatmayı başardı. Yediği gol sayısı 4... Sarı-kırmızılılar geçen sezon 19 deplasmanda 4 galibiyet görmüştü. Önünde yine 11 maçlık bir periyot var ve Beşiktaş derbisiyle 7 maçı Nef Stadı'nda oynayacak. Önümüzdeki 3 haftada İstanbul dışına da çıkmayacak. Fikstür avantajını cebine koydu ama maçlar çok da kolay olmayacak. 11 haftalık süreçte Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Sabah'ın haberine göre Bu sezon stadı yüzde 85 oranında dolan ve taraftarından tam destek alan teknik direktör Okan Buruk yeni bir galibiyet serisi hedefliyor. Karagümrük karşısındaki futbolu geliştirmek için kolları sıvayan Buruk, Beşiktaş karşısında da kazanıp çıkışı devam ettirmenin peşinde... Artık takıma tamamen hakim olan başarılı çalıştırıcı, Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün bizim için bir başlangıçtı" diyerek güzel günlerin yakında olduğunu müjdeledi.

İŞTE KALAN MAÇLAR
Beşiktaş
Başakşehir (D)
İstanbulspor
Sivasspor (D)
A.Gücü
Fenerbahçe (D)
Hatayspor
Antalyaspor
Giresun (D)
Ümraniye
Trabzonspor

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