Fikstür çekildi: İşte ilk hafta maçları ve derbi tarihleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2025-26 sezonunun fikstürünü çekti. Kura çekimi, kulüp başkan ve yöneticilerinin de katılımıyla Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te yapıldı.
Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla start alacak. Sezonun ilk yarısı, 19-20-21-22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci yarı ise 3-4-5-6 Ocak 2026’da başlayacak ve lig, 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.
'6 NUMARAYI ÇEKEN YANDI'
Fenerbahçeli yönetici Hulusi Belgü, kura çekiminden önce şu ifadeleri kullandı:
"Fikstür çekimine dair büyük endişelerimiz var. 6, 13 ve 14 numaralı toplar; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş tarafından çekilecek. Şimdiden söyleyeyim, 6 numaralı topu çeken yandı çünkü 7 defa Avrupa kupalarından sonra deplasmana gitmek zorunda kalacak."
Kurada 6 numaralı topu Beşiktaş çekti.
Derbi tarihleri şöyle oldu:
Fenerbahçe-Trabzonspor (5. Hafta)
Galatasaray-Beşiktaş (8. Hafta)
Beşiktaş Fenerbahçe (11. Hafta)
Galatasaray-Trabzonspor (11. Hafta)
Fenerbahçe-Galatasaray (14. Hafta)
Trabzsonspor-Beşiktaş (16. Hafta)
Süper Lig'de ilk hafta programı şöyle oldu:
Eyüpspor-Konyaspor
Antalyaspor-Kasımpaşa
Trabzonspor-Kocaelispor
Samsunspor-Gençlerbirliği
Karagümrük-Başakşehir
Gaziantep-Galatasaray
Fenerbahçe-Alanyaspor
Rizespor-Göztepe
Kayserispor-Beşiktaş