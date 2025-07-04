Fikstür çekildi: İşte ilk hafta maçları ve derbi tarihleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2025-26 sezonunun fikstürünü çekti. Kura çekimi, kulüp başkan ve yöneticilerinin de katılımıyla Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te yapıldı.

Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla start alacak. Sezonun ilk yarısı, 19-20-21-22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci yarı ise 3-4-5-6 Ocak 2026’da başlayacak ve lig, 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

'6 NUMARAYI ÇEKEN YANDI'

Fenerbahçeli yönetici Hulusi Belgü, kura çekiminden önce şu ifadeleri kullandı:

"Fikstür çekimine dair büyük endişelerimiz var. 6, 13 ve 14 numaralı toplar; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş tarafından çekilecek. Şimdiden söyleyeyim, 6 numaralı topu çeken yandı çünkü 7 defa Avrupa kupalarından sonra deplasmana gitmek zorunda kalacak."

Kurada 6 numaralı topu Beşiktaş çekti.

Derbi tarihleri şöyle oldu:

Fenerbahçe-Trabzonspor (5. Hafta)

Galatasaray-Beşiktaş (8. Hafta)

Beşiktaş Fenerbahçe (11. Hafta)

Galatasaray-Trabzonspor (11. Hafta)

Fenerbahçe-Galatasaray (14. Hafta)

Trabzsonspor-Beşiktaş (16. Hafta)

Süper Lig'de ilk hafta programı şöyle oldu:

Eyüpspor-Konyaspor

Antalyaspor-Kasımpaşa

Trabzonspor-Kocaelispor

Samsunspor-Gençlerbirliği

Karagümrük-Başakşehir

Gaziantep-Galatasaray

Fenerbahçe-Alanyaspor

Rizespor-Göztepe

Kayserispor-Beşiktaş