Kuzey Tayvan'ın en popüler noktalarından biri olan ve turistlerin fotoğraf çekinmek için adeta birbiriyle yarıştığı 'fil hortumu kayası' çöktü.

Adını fil hortumuna benzemesinden alan kayanın, uzun süredir erozyon tehlikesi altında olduğu ve 2010'dan bu yana kordonla koruma altında olduğu bildirildi.

Ulusal Tayvan Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü'nde profesör olan Shen Chuan-chou, Tayvan'ın resmi Merkezi Haber Ajansı'na kayanın sürekli olarak deniz suyu ve rüzgardan etkilenmesi nedeniyle çökmesinin "doğal" olduğunu söyledi.

Kayanın ince kemerli şekli de onu daha riskli hale getiriyordu.

Fil Hortumu Kayası, Taipei'nin kuzeydoğusundaki Jiufen'in popüler turistik bölgesinden yaklaşık 10 kilometre (altı mil) uzaklıkta, Shen'ao adı verilen dar bir arazi şeridi üzerinde yer alıyordu.

Yehliu Jeoparkı'ndaki "Kraliçe Başı" kayasının da (uzun ince boyunlu Kraliçe Elizabeth büstüne benzediği için bu adı aldı) çökme riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.