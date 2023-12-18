Fil hortumu kayası çöktü

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Merve Elçi
Fil hortumu kayası çöktü
Tayvan'da görüntüsü fil hortumunu andıran ve bu sebeple 'Fil hortumu kayası' adı verilen kayanın çöktüğü belirtildi.

Kuzey Tayvan'ın en popüler noktalarından biri olan ve turistlerin fotoğraf çekinmek için adeta birbiriyle yarıştığı 'fil hortumu kayası' çöktü.

Adını fil hortumuna benzemesinden alan kayanın, uzun süredir erozyon tehlikesi altında olduğu ve 2010'dan bu yana kordonla koruma altında olduğu bildirildi.

Ulusal Tayvan Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü'nde profesör olan Shen Chuan-chou, Tayvan'ın resmi Merkezi Haber Ajansı'na kayanın sürekli olarak deniz suyu ve rüzgardan etkilenmesi nedeniyle çökmesinin "doğal" olduğunu söyledi.

Kayanın ince kemerli şekli de onu daha riskli hale getiriyordu.

Fil Hortumu Kayası, Taipei'nin kuzeydoğusundaki Jiufen'in popüler turistik bölgesinden yaklaşık 10 kilometre (altı mil) uzaklıkta, Shen'ao adı verilen dar bir arazi şeridi üzerinde yer alıyordu.

Yehliu Jeoparkı'ndaki "Kraliçe Başı" kayasının da (uzun ince boyunlu Kraliçe Elizabeth büstüne benzediği için bu adı aldı) çökme riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

231218134414-taiwan-elephant-rock.webp

Son Haberler
Şehri timsahlar bastı. Havaalanı sular altında kaldı Dünya
Şehri timsahlar bastı. Havaalanı sular altında kaldı
Tereyağındaki yeni keşif insanları mutlu edecek Sağlık
Tereyağındaki yeni keşif insanları mutlu edecek
Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı Ekonomi
Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı
Baklava, kokoreç derken Yunanlar şimdi de Celal Şengör'ü çaldı Gündem
Baklava, kokoreç derken Yunanlar şimdi de Celal Şengör'ü çaldı
Alman devi Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde: Fenerbahçe'nin kapısını çalacak Spor
Alman devi Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde: Fenerbahçe'nin kapısını çalacak
Kuzey Kore’den art arda 2 füze denemesi Dünya
Kuzey Kore’den art arda 2 füze denemesi
Enflasyon emeklilerin alım gücünü yok etti. Emekli maaşları asgari ücret karşısında eridi Ekonomi
Enflasyon emeklilerin alım gücünü yok etti. Emekli maaşları asgari ücret karşısında eridi