Kuranı-ı Kerim’de yüz beşinci sure olan Fil Suresi adını ilk ayetinde yer alan ‘’fil’’ kelimesinden almıştır. Fil Suresinde, Kabe’yi yıkmak için gelen Ebrehe'nin helak edilişi anlatılmaktadır. Peki, Fil Suresi nasıl okunur? Fil Suresi anlamı ve fazileti nedir?

Fil Suresi farz namazlarından sonra okunan surelerdendir. Herkesin okuması ve bilmesi gereken Fil Suresinin anlamı, okunuşu ve mealini sizler için hazırladık.

FİL SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm

Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl

Elem yec'al keydehüm fî tadlîl

Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl

Termîhim bihicâratin min siccîl

Fece'alehüm ke'asfin me'kûl

FİL SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle

Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!

Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.

Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.

Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi

FİL SURESİ FAZİLETİ

Kullarına derdi veren Yüce Allâh dermanını da vermiştir. Kur’an-ı Kerim surelerini okumanın aynı zamanda birer zikir olduğu da düşünülürse, bu surelerin özelliklerindeki hikmet ve incelikleri daha iyi anlamış oluruz. Fil suresi fazileti, faydaları ve özellikleri şu şekildedir:

“Hasımlarına karşı Fil Sûresini okuyan kimse, hasımlarını (düşmanlarını) mağlup eder.” Sûreleri okuma adeti ise en az üç, beş, yedi kere olur. Sonra (100) yüz kere olabildiği gibi daha fazla da olabilir. Nitekim bunun örnekleri geçmektedir.

“Akşamlan bilhassa, akşam ile yatsı arasında (1000) bin kere okuyan kimse, her türlü muradına kavuşur, tüm dilekleri gerçekleşir " buyrulmuş Fil Sûresi hakkında.

FİL SURESİNİN HİKÂYESİ

Bu sure, ''Fil Olayı'' ya da ''Fil Vakası'' olarak bilinen hadiseyi anlatmak için indirilmiştir. O dönem Yemen'in valisi, zalimlikleriyle bilinen Ebrehe adlı biriydi. Vali, ordusu ve filleriyle birlikte Kabe'yi almak için Mekke'ye geldi. Bunun öncesinde de Arapların yüzlerce devesini çalmıştı. Develerini çaldığı kişilerden biri de Hz. Muhammed'in dedesi Abdulmuttalib idi. Abdulmuttalip, develerini geri almak için Ebrehe'nin yanına gitti. Vali, kendisiyle alay ederek ''Senin tek derdin develerin, Kabe'yi merak bile etmiyorsun'' dedi. Abdulmuttalib ise cevap olarak Kabe'yi Allah'ın koruyacağını söyledi. Nitekim öyle oldu ve Ebrehe ile ordusu gökte bir anda ortaya çıkan kuşların bıraktığı taşlarla helak oldu.

FİL SURESİ NE İÇİN OKUNUR?

Fil suresi ne için okunur, neye iyi gelir sorusunun yanıtı şu şekildedir:

Düşmanları defetmek için,

Dilek ve istekleri gerçekleşmesi için,

Allah’ın rızasını kazanmak için,

Başarılı olmak için bu sure okunabilir.

FİL SURESİ NE ZAMAN OKUNMALIDIR?

Din âlimlerinin aktardığına göre, Fil suresi, herhangi bir düşmanla karşılaşıldığı anda okunabilir. Bununla beraber, sınavlarda başarı elde etmek için de Fil suresi okunuşu yapılabilir.

Fil Suresi her zaman her yerde okunabilir. Ancak akşam ve yatsı arası okunması daha faydalıdır.

FİL SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?

Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Fil suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

Keza, başörtüsü olmadan da Fil suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olmak daha iyidir.

FİL SURESİ ADETLİYKEN OKUNUR MU?

Fil suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.