Filament Kavşağı’nda asfalt yenileme çalışmalarını tamamlandı

Bursa’nın daha yaşanabilir ve ulaşılabilir bir kent olması hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda kentin yoğun araç trafiğine sahip bölgelerinden Ata Bulvarı ile Sanayi Caddesi (Mudanya Yolu) kesişiminde bulunan Filament Kavşağı’nda gerekli etüt ve proje çalışmaları tamamlanarak asfalt yenileme işlemi gerçekleştirildi.

Gündüz saatlerinde trafiğin aksamasını önlemek amacıyla gece boyunca yürütülen çalışmalar, sabahın ilk saatlerinde tamamlandı ve yol trafiğe güvenli bir şekilde açıldı. Düzenlemeyle sürücüler, Ata Bulvarı ile Mudanya Yolu arasında daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşurken, kavşaktaki geometrik sıkıntılardan kaynaklanan trafik yoğunluğu da büyük ölçüde azaltılmış oldu.

Bir yandan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı calışmalarıyla Bursa'nın geleceğini şekillendirdiklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, bir yandan da kent içi trafiği rahatlatacak hamleleri hayata geçirdiklerini söyleyerek, "'Erişilebilir bir Bursa" hedefiyle ulaşım yatırımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.