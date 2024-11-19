Fildişi Sahili, Çad'ı 4-0 mağlup etti

Fildişi Sahili, 19 Kasım 2024’te Abidjan’daki Félix Houphouët-Boigny Stadyumu’nda oynanan 2025 Afrika Uluslar Kupası (CAF) elemeleri maçında Çad’ı 4-0 mağlup etti. Bu galibiyet, takımın son iki maçta yaşadığı mağlubiyetlerden sonra büyük bir moral kaynağı oldu.

Maçın 25. dakikasında Vakoun Issouf Bayo’nun attığı golle öne geçen Fildişi Sahili, 37. dakikada Simon Adingra’nın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren takım, 77. dakikada Emmanuel Agbadou’nun golüyle 3-0’lık üstünlüğü sağladı. Uzatma dakikalarında Oumar Diakité’nin attığı golle fark dört oldu ve skor 4-0 olarak belirlendi.

Fildişi Sahili, maç boyunca üstün bir oyun sergileyerek taraftarlarını sevindirdi. Teknik direktör Emerse Faé’nin öğrencileri, bu galibiyetle hem özgüven kazandı hem de 2025’te Fas’ta düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası’na katılma hakkını garantiledi.

CAF 2025 HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

2025 Afrika Uluslar Kupası, 21 Aralık 2025 - 18 Ocak 2026 tarihleri arasında Fas’ta gerçekleştirilecek. Turnuvaya 24 takım katılacak. Fildişi Sahili’nin, turnuva öncesinde hazırlık maçları yaparak kadrosunu güçlendirmesi bekleniyor.

Bu galibiyetle Fildişi Sahili, eski şampiyonluk günlerine dönüş umudunu tazeledi. Takım, CAF 2025’teki zorlu rakiplerle karşılaşmadan önce bu galibiyetle moral depolamış oldu.