Afrika Uluslar Kupası için geri sayıma geçildi. Birçok ülke takımı turnuvada boy gösterecek oyuncuların listelerini açıklarken Fildişi Sahili Milli Takımı da aday kadrosunu duyurdu.

Süper Lig'in iki yıldız oyuncusu Wilfried Singo ve Christ Inao Oulai'nin Afrika Kupası'nda oynayıp oynamayacakları büyük merak konusuydu.

SINGO SAKATLIĞI SEBEBİYLE ÇAĞRILMADI

Galatasaray forması giyen yıldız savunmacı Wilfried Singo sakatlığının devam etmesi nedeniyle Fildişi Sahili Milli Takımı kadrosuna alınmadı.

OULAI İLK KEZ AFRİKA KUPASI'NA GİDİYOR

Öte yandan Trabzonspor'un genç yeteneği Christ Inao Oulai ise aday kadroya seçilerek kariyerinde ilk kez Afrika Kupası'nda forma giyme şansı yakaladı.

Kadroda ayrıca Çaykur Rizespor'un başarılı file bekçisi Fofana ile Başakşehir'in sol beki Operi de yer aldı.