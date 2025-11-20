Voleybol Sultanlar Ligi’nin 6. haftasında Marcello Abbondanza yönetimindeki Fenerbahçe Medicana ile Massimo Barbolini’nin çalıştırdığı Galatasaray Daikin, Burhan Felek Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Zirve mücadelesinde büyük önem taşıyan derbiyi Fenerbahçe 3-2 kazandı.

FENERBAHÇE GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Sezona 5’te 5 ile giren Fenerbahçe, derbiden de galibiyetle ayrılarak yenilmezliğini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, güçlü hücum performansı ve kritik anlarda aldığı sayılarla maçın kontrolünü elinde tuttu.

GALATASARAY’IN DİRENİŞİ YETMEDİ

Bu sezon ligdeki iyi performansıyla dikkat çeken Galatasaray Daikin, mücadele boyunca oyundan kopmadı ve maçı final setine taşımasına rağmen sonunu getiremedi. Sarı Kırmızılılar ligdeki 2. yenilgisini aldı.

FENERBAHÇE 3-2 GALATASARAY SET SONUÇLARI

1. Set: 27-25

2. Set: 22-25

3. Set: 25-23

4. Set: 25-27

Karar Seti: 15-10