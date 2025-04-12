Filedeki derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride durumu 1-1'e getirdi.
İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin üçüncü ve son karşılaşması, 14 Nisan Pazartesi günü oynanacak.
FENERBAHÇE MEDICANA 3 GALATASARAY DAIKIN 1
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Yasin Çalışkan
Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem, Drca, Fedorovtseva (Gizem Örge, Özlem Güven, Meliha Diken, Arelya Karasoy)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu, Ceylan Arısan, Yasemin Özel, Aslıhan Kılıç)
Setler: 27-25, 18-25, 25-18, 25-11
Süre: 109 dakika (28, 29, 30, 22)