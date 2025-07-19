Filenin Efeleri Brezilya'ya direnemedi!

Kaynak: DHA
Filenin Efeleri Brezilya'ya direnemedi!

Geleecek sezonda da Millet Ligi'nde mücadele etmeyi garantileyen A Milli Erkek Voleybol Takımı, dünyanın en iyi takımları arasında gösterilen Brezilya ile karşı karşıya geldi. Filenin Efeleri, rakibine 3-1 mağlup oldu.

Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) sahne alan A Milli Erkek Voleybol Takımı, rakibi Brezilya’ya 3-1 mağlup oldu.

Filenin Efeleri, zorlu geçen ilk sette etkili bir oyun sergilese de setin son bölümünde geriye düştü. Özellikle hücumda Brezilya’ya karşı etkili ataklarda bulunamayan milliler, ilk seti 22-25 kaybetti: 0-1

A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL’deki Brezilya mücadelesinde ikinci sette büyük bir direnç ortaya koysa da seti 26-24 kaybederek 2-0 geriye düştü: 0-2

Üçüncü sete etkili başlayan ay-yıldızlılar üst üste buldukları sayılarla Brezilya’ya karşı üstünlük kurarak 25-22 skorla bu bölümü tamamladı: 1-2

Dördüncü seti Brezilya ekibi 22-25’lik skorla tamamlayarak durumu 3-1’e getirdi: 1-3

Filenin Efeleri, Japonya'nın Chiba şehrinde düzenlenen üçüncü haftadaki dördüncü maçında yarın saat 05.00'da Arjantin ile karşılaşacak.

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SALON: Chiba Port Arena

HAKEMLER: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Sasiprapa Pimthongkhonburi (Tayland)

TÜRKİYE: Efe, Mert, Adis, Mirza, Bedirhan, Murat, Berkay (L) (Vahit Emre, Gökçen, Cafer, Berk)

BREZİLYA: Adriano, Matheus, Darlan, Lucarelli, Judson, Fernando, Maique (L) (Chizoba, Matheus G., Thiery, Arthur)

SETLER: 22-25, 24-26, 25-22, 22-25

SÜRE: 2 saat 4 dakika

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