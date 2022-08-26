26 Ağustos 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Filenin Efeleri, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda

Filenin Efeleri, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası E Grubu'ndaki ilk maçında yarın Çin ile karşılaşacak

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 10:07
Takip Et

Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'nda

Filenin Efeleri, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda
+
Aa
-

Filenin Efeleri, 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ilk maçında yarın Çin ile karşı karşıya gelecek.

 

Slovenya'nın Ljubljana kentinde oynanacak karşılaşma, TSİ: 12.00'de başlayacak.

Milli takım, Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği organizasyonda E Grubu'nda Çin'in yanı sıra İtalya ve Kanada ile karşılaşacak.

Türkiye, gruptaki ikinci maçını 29 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.15'te İtalya, son maçını ise 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 15.00'te Kanada ile oynayacak.

Şampiyonada 6 gruptaki ilk iki sırayı alan ve gruplarını 3. sırada bitiren en iyi 4 ülke, son 16 turuna kalacak. Son 16 tur maçları 4-6 Eylül'de yapılacak.

Organizasyonda çeyrek final maçları da yine Polonya ve Slovenya'da 7-8 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Dünya şampiyonu, Polonya'da 11 Eylül Pazar günü oynanacak final mücadelesinin ardından belli olacak.

(AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

﻿
Günde 1000$ kazanmak için hemen tıkla!
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Teğmen Mehmet Ali Çelebi yeniden sinyal verdi, liste yayınladı
1
﻿Teğmen Mehmet Ali Çelebi yeniden sinyal verdi, liste yayınladı
﻿Bakanlıktan Rafting Federasyonu'na bir garip yaptırım!
2
﻿Bakanlıktan Rafting Federasyonu'na bir garip yaptırım!
﻿Abdurrahman Dilipak’tan savcılara Gülşen tepkisi. Sedat Peker’in iddialarını işaret etti
3
﻿Abdurrahman Dilipak’tan savcılara Gülşen tepkisi. Sedat Peker’in iddialarını işaret etti
﻿İŞKUR Müdürü'nün kadınları iş vaadiyle minibüse attığı ortaya çıktı
4
﻿İŞKUR Müdürü'nün kadınları iş vaadiyle minibüse attığı ortaya çıktı
﻿Denizli'de yolcu otobüsü devrildi. Yaralılar var
5
﻿Denizli'de yolcu otobüsü devrildi. Yaralılar var
﻿Sedat Peker'in 73-74-75'inci twitlerindeki sır ortaya çıktı; Arka arkaya okununca mesaj anlaşılıyor
6
﻿Sedat Peker'in 73-74-75'inci twitlerindeki sır ortaya çıktı; Arka arkaya okununca mesaj anlaşılıyor
﻿Ölümden geri vites hamlesiyle kurtuldu. TIR'ın altında kalmakta son anda yaptığı manevra kurtardı
7
﻿Ölümden geri vites hamlesiyle kurtuldu. TIR'ın altında kalmakta son anda yaptığı manevra kurtardı
﻿Balıkesir Gömeç Belediyesi personel alacak
﻿Balıkesir Gömeç Belediyesi personel alacak
﻿Balıkesir Gömeç Belediyesi personel alacak
﻿İşte Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri
﻿İşte Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri
﻿İşte Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri
﻿8 yaşındaki Muhammed protez bacaklarına kavuştu
﻿8 yaşındaki Muhammed protez bacaklarına kavuştu
﻿8 yaşındaki Muhammed protez bacaklarına kavuştu
﻿İnanılmaz unutkanlık: El frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu; işte o anlar
﻿İnanılmaz unutkanlık: El frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu; işte o anlar
﻿İnanılmaz unutkanlık: El frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu; işte o anlar
﻿Fenerbahçe'nin UEFA'daki grubu belli oldu
﻿Fenerbahçe'nin UEFA'daki grubu belli oldu
﻿Fenerbahçe'nin UEFA'daki grubu belli oldu
﻿Polis aracına havai fişekle saldırı
﻿Polis aracına havai fişekle saldırı
﻿Polis aracına havai fişekle saldırı
﻿Tutuklanan Gülşen'in avukatından yeni açıklama
﻿Tutuklanan Gülşen'in avukatından yeni açıklama
﻿Tutuklanan Gülşen'in avukatından yeni açıklama
﻿Erzurum Hınıs SYDV personel alacak
﻿Erzurum Hınıs SYDV personel alacak
﻿Erzurum Hınıs SYDV personel alacak
﻿İzmir Karaburun Belediyesi işçi alacak
﻿İzmir Karaburun Belediyesi işçi alacak
﻿İzmir Karaburun Belediyesi işçi alacak
﻿Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması
﻿Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması
﻿Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması
﻿Hackerlar bu kez de mailleri hedef aldı
﻿Hackerlar bu kez de mailleri hedef aldı
﻿Hackerlar bu kez de mailleri hedef aldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.