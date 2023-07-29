Filenin Efeleri finalde

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Ukrayna'yı 3-2 yendi ve FIVB Challenger Kupası'nda finale yükseldi.

Filenin Efeleri finalde

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda yarı final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.

Karşılaşmayı, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu da tribünden izledi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar-Şili maçının galibiyle yarın TSİ 19.00'da finalde karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

Turnuvayı şampiyon tamamlayan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazanacak. (AA)

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