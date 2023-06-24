Filenin Efeleri finalde. Çek Cumhuriyetini mağlup etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı finalinde Çekya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.
Filenin Efeleri, bu galibiyetin ardından FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı.
İlk seti 25-22'lik skorla Çekya kazandı. Filenin Efeleri ikinci seti 25-17 ile kazandı, maçta durumu 1-1'e getirdi.
Üçüncü seti 25-19 kazanan Çekya, setlerde 2-1 öne geçti. Büyük mücadeleye sahne olan dördüncü seti 25-23 önde bitiren Ay-yıldızlı ekibimiz, mücadelede durumu 2-2 yaptı.
Filenin Efeleri, karar setini 15-12 alarak mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.