Filenin Efeleri finalde. Çek Cumhuriyetini mağlup etti

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı finalinde Çekya ile karşılaştı.

Filenin Efeleri finalde. Çek Cumhuriyetini mağlup etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı finalinde Çekya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.

Filenin Efeleri, bu galibiyetin ardından FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

İlk seti 25-22'lik skorla Çekya kazandı. Filenin Efeleri ikinci seti 25-17 ile kazandı, maçta durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü seti 25-19 kazanan Çekya, setlerde 2-1 öne geçti. Büyük mücadeleye sahne olan dördüncü seti 25-23 önde bitiren Ay-yıldızlı ekibimiz, mücadelede durumu 2-2 yaptı.

Filenin Efeleri, karar setini 15-12 alarak mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

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