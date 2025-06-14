Filenin Efeleri galibiyetle tanışamadı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında da mağlup oldu. Ay-yıldızlılar Polonya'ya 3-0 kaybetti.
Çin'in Şian şehrinde Qujiang Spor Merkezi'nde oynanan mücadelenin ilk setini Polonya 28-26 önde tamamladı. Üstünlüğünü sürdüren Polonya ikinci sette 25-23, üçüncü sette ise 25-21 galip gelerek mücadeleyi 3-0 kazandı.
A Milli Takım, organizasyonun ilk maçında Sırbistan'a ikinci maçında ise Hollanda'ya mağlup olmuştu.
İlk hafta maçlarında henüz galibiyet alamayan ay-yıldızlılar, dördüncü ve son maçını yarın TSİ 10.00'da Çin'e karşı oynayacak.