Filenin Efeleri galibiyetle tanışamadı

Kaynak: AA
Filenin Efeleri galibiyetle tanışamadı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) üçüncü maçında Polonya'ya 3-0 yenildi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında da mağlup oldu. Ay-yıldızlılar Polonya'ya 3-0 kaybetti.

Çin'in Şian şehrinde Qujiang Spor Merkezi'nde oynanan mücadelenin ilk setini Polonya 28-26 önde tamamladı. Üstünlüğünü sürdüren Polonya ikinci sette 25-23, üçüncü sette ise 25-21 galip gelerek mücadeleyi 3-0 kazandı.

A Milli Takım, organizasyonun ilk maçında Sırbistan'a ikinci maçında ise Hollanda'ya mağlup olmuştu.

İlk hafta maçlarında henüz galibiyet alamayan ay-yıldızlılar, dördüncü ve son maçını yarın TSİ 10.00'da Çin'e karşı oynayacak.

Son Haberler
İsrail'den tüm dünyayı alarma geçirecek tehdit!
İsrail'den tüm dünyayı alarma geçirecek tehdit!
Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi! Orta Doğu ateş çemberi...
Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi! Orta Doğu ateş çemberi...
Galatasaray’dan bir transfer daha
Galatasaray’dan bir transfer daha
Eski Tesla mühendisi hakkında şoke eden suçlama!
Eski Tesla mühendisi hakkında şoke eden suçlama!
Türkiye’yi bekleyen korkunç senaryo! Sabahattin Önkibar açıkladı
Türkiye’yi bekleyen korkunç senaryo! Sabahattin Önkibar açıkladı