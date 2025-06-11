Filenin Efeleri, Sırbistan duvarına tosladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi ilk maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında Sırbistan ile karşılaştı. Çin'in Şian şehrinde Qujiang Spor Merkezi'nde oynanan mücadeleye etkili bir oyunla başlayan ay-yıldızlılar, ilk seti 25-12 ile hanesine yazdırdı. Sırbistan, 25-22 ve 25-23'lük skorlarla setlerde durumu 2-1'e getirdi. Son seti de 25-23'lük skorla kazanan Sırbistan mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Türkiye, ilk ayak maçlarında Sırbistan'ın ardından 13 Haziran'da Hollanda, 14 Haziran'da Polonya ve 15 Haziran'da ev sahibi Çin'le karşılaşacak.