Filenin Efeleri, Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edecek

Filenin Efeleri, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi’nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milliler, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 11-15 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 25-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Bulgaristan'da, üçüncü haftasında da 15-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Japonya'da mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar, VNL'nin ilk ayak müsabakalarında Çin'in Xi'an kentinde Sırbistan, Hollanda, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.

MAÇ TARİHLERİ VE SAATLERİ

18 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Çeyrek finallerde ülkeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde eşleşecek.

Millilerin maç programı ve ilk hafta kadrosu şu şekilde:



11 Haziran 2025

TSİ 15.30 Sırbistan-Türkiye (TRT Spor Yıldız)



13 Haziran 2025

TSİ 15.30 Hollanda-Türkiye (TRT Spor)



14 Haziran 2025

TSİ 14.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor)



15 Haziran 2025

TSİ 10.00 Çin-Türkiye (TRT Spor Yıldız)