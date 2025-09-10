Filenin Efeleri'nde Dünya Şampiyonası kadrosu belli oldu

Kaynak: AA
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası aday kadrosu belli oldu.

Filipinler'de düzenlenecek 2025 Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 12-28 Eylül tarihlerinde yapılacak organizasyonda ay-yıldızlı formayı şu isimler giyecek:

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, şampiyonada grup aşamasında Japonya, Kanada ve Libya ile karşılaşacak.

