Filenin Efeleri'nde hoca değişti, sonuç değişmedi!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Filenin Efeleri'nde hoca değişti, sonuç değişmedi!

Milletler Ligi'nde Filenin Efeleri Japonya'da yapılan etabın ilk maçında ABD ile karşılaştı. Türkiye, yeni başantrenörü Slobodan Kovac'ın ilk kez takımın başında olduğu maçta rakibine 3-0 yenildi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında ABD'ye 3-0 mağlup oldu

Filenin Efeleri, Japonya'nın Chiba şehrinde düzenlenen üçüncü haftadaki ikinci maçında yarın (17 Temmuz) saat 09.30'da Almanya ile karşılaşacak.

TÜRKİYE 0 ABD 3

SALON: Chiba Port Arena

HAKEMLER: Carla Hoorweg (Avustralya), Sze Lai Cedric Chung (Hong Kong)

TÜRKİYE: Mirza, Bedirhan, Murat, Efe, Mert, Adis, Berkay (L) (Ahmet, Gökçen, Berk, Muhammed)

ABD: Jendryk, Ma'a, Robinson, Knigge, Garcia, Champlin, Shoji (L) (Ewert, Flexen)

SETLER: 24-26, 21-25, 27-29

SÜRE: 1 saat 41 dakika

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