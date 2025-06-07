Filenin Efeleri’nin Çin kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) Çin etabının kadrosu belirlendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, VNL'nin ilk ayak müsabakalarında 11-15 Haziran tarihlerinde Xi'an kentinde Sırbistan, Hollanda, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.
Milli takım kadrosunda yer alan isimler ve ay-yıldızlıların maç programı şöyle:
Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin
Pasör çaprazları: Kaan Gürbüz, Berk Dilmenler
Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija
Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer
Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın maç programı da şu şekilde:
11 Haziran Çarşamba:
TSİ 15.30 Sırbistan-Türkiye
13 Haziran Cuma:
TSİ 15.30 Hollanda-Türkiye
14 Haziran Cumartesi:
TSİ 14.00 Türkiye-Polonya
15 Haziran Pazar:
TSİ 10.00 Çin-Türkiye