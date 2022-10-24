Filenin Sultanı Zehra Güneş gelin oluyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Zehra Güneş, evleniyor. İş insanı Eren Dişli bir yıldır birlikte olan Zehra Güneş'e, sevgilisinden evlilik teklifi geldi. Filenin Sultanı, yakın zamanda gelin olacak.
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22 yaşındaki milli voleybolcu bu mutlu anını, sosyal medya hesabından paylaştı. Güneş'e, birçok isimden tebrik mesajları geldi.
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Eren Dişli, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yönelik yaptığı çalışmaları ile tanınıyor. Dişli aynı zamanda yapımcılık mesleğini de yürütüyor.
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İşte Zehra Güneş ile Eren Dişli'nin mutlu anlardan o fotoğraf...