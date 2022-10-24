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Filenin Sultanı Zehra Güneş gelin oluyor

A Milli Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, bir yıldır aşk yaşadığı iş insanı Eren Dişli'den evlilik teklifi aldı. Milli voleybolcu bu mutlu anı ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Galeri Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 09:37
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Filenin Sultanı Zehra Güneş gelin oluyor

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Filenin Sultanı Zehra Güneş gelin oluyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Zehra Güneş, evleniyor. İş insanı Eren Dişli bir yıldır birlikte olan Zehra Güneş'e, sevgilisinden evlilik teklifi geldi. Filenin Sultanı, yakın zamanda gelin olacak.

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Filenin Sultanı Zehra Güneş gelin oluyor

22 yaşındaki milli voleybolcu bu mutlu anını, sosyal medya hesabından paylaştı. Güneş'e, birçok isimden tebrik mesajları geldi.

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Filenin Sultanı Zehra Güneş gelin oluyor

Eren Dişli, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yönelik yaptığı çalışmaları ile tanınıyor. Dişli aynı zamanda yapımcılık mesleğini de yürütüyor.

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Filenin Sultanı Zehra Güneş gelin oluyor

İşte Zehra Güneş ile Eren Dişli'nin mutlu anlardan o fotoğraf...

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Filenin Sultanı Zehra Güneş gelin oluyor

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Filenin Sultanı Zehra Güneş gelin oluyor

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Filenin Sultanı Zehra Güneş gelin oluyor

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Filenin Sultanı Zehra Güneş gelin oluyor

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Filenin Sultanı Zehra Güneş gelin oluyor

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Filenin Sultanı Zehra Güneş gelin oluyor

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Filenin Sultanı Zehra Güneş gelin oluyor

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Filenin Sultanı Zehra Güneş gelin oluyor

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Filenin Sultanı Zehra Güneş gelin oluyor

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Filenin Sultanı Zehra Güneş gelin oluyor

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Filenin Sultanı Zehra Güneş gelin oluyor

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Filenin Sultanı Zehra Güneş gelin oluyor

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Filenin Sultanı Zehra Güneş gelin oluyor

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