Filenin Sultanları arasında soğuk rüzgârlar esiyor mu? Yıldız oyuncudan açıklama geldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda Paris’te düzenlenen Olimpiyat oyunlarında mücadele eden kadroda yapılan bazı tercihlerin takım içinde sorunlara neden olduğu iddia edilmişti. Daha önce kadroda olan Tuğba Şenoğlu İvegin, sakatlık gerekçesiyle kadrodan çıkarılarak yerine İlkin Aydın alınmıştı. Gerçekleşen kadro değişimi sosyal medyada da tartışmalara neden olmuştu.

Filenin Sultanları’nın ve Fenerbahçe’nin yıldız isimlerinden Aslı Kalaç, ortaya çıkan iddialara açıklık geitrdi. Pena adlı YouTube kanalında gelen sorulara yanıt veren Kalaç, takım içinde sorun olduğu iddialarını yalanladı. Fenerbahçe forması giyen başarılı voleybolcu, takım içindeki herkesin birbirine saygı ve sevgiyle yaklaştığını vurguladı.

Aslı Kalaç katıldığı yayında gelen soruları şöyle cevapladı:

Heykeli dikilmiş ilk Türk voleybolcuyla hem aynı kulüpte hem aynı pozisyonda hem de milli takımda oynuyorsunuz. Aranızdaki ilişki ve düşünceleriniz neler?

-Eda Abla zaten benim için bir idol. Ve ben senelerdir beraber oynamamıza rağmen milli takımda ve son 2 senedir kulüpte hala ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten bir şeyler öğrenilmesi gereken bir insan.

Hem kaptanlığı olarak hem liderliği olarak hem sahadaki duruşu hem kritik anlarda verdiği reaksiyonlar olsun o yüzden ondan çok şey öğrenmeye çalışıyorum. Örnek aldığım bir insan olduğu için de onunla aynı pozisyonda ve aynı takımda olmaktan gurur duyuyorum.

Boskovic'i düzenli olarak bloklamak nasıl hissettiriyor?

-Bununla ilgili çok fazla yorum alıyorum sosyal medyadan. Böyle yorumlar geliyor ama çünkü biz son 2 senedir final etaplarını Eczacıbaşı ile oynuyoruz. Ve genelde de uzun seriler oluyor. O yüzden benim tüm bloklarımın editlerini yapıyorlar.

Aslında oradaki verdiğim mücadele sadece kupa için ama benim Boskovic'e karşı bir blok makinesi olduğumu düşünüyorlar. Teşekkür ederim ama kesinlikle öyle değil yani. Ben sadece kupayı kazanmak için çalışıyorum.

Milli takımda takım içinde soğuk rüzgarların estiği doğru mu?

- Dışarıda çok büyük bir kaos döndü ama bizim ortamımız şahane. Herkes birbirine çok sevgiyle ve çok saygıyla yaklaşıyor. Saha dışında da hepimizin mükemmel bir arkadaşlığı var. Böyle yorumları gördüğümüzde biraz şok oluyoruz.