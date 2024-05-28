Filenin Sultanları Badem United'ı kaça kaç yendi? Yılmaz Özdil açıkladı

Usta gazeteci Yılmaz Özdil, Youtube kanalında yaptığı bir yayında Uluslararası Voleybol Federasyonunun dünya sıralamasında 1 numarada olan kadın voleybol milli takımımızdaki kızların Milletler Ligi'nin ilk etap maçları için ABD'ye gidişlerindeki “ekonomi sınıfı” rezilliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

13 saat yolculuğu tarifeli uçakla ekonomi sınıfında yapan kızların 1.95-2 metre olduklarını ve o daracık koltuklarda bu kızların neler yaşadıklarına değindi.

“BIRAKIN BUSİNESS CLASS’I KIZLAR YAN YANA BİLE OTURAMADI”

Özdil, “Kızlara özel uçak tahsis edilmesini filan boş verdik, daha geniş olan Business Class koltukları tahsis edilmesini de boş verdik ya kızlar yan yana bile oturamadı be kardeşim. Karman çorman dağıtmışlar çocukların biletlerini. Milli takım bu milli takım, üstelik dünyanın bir numaralı milli takımı” dedi.

Türk Hava Yolları’nın bu kızların “güya” sponsoru olduğunun altını da çizen Özdil, “Kızlar dünya birincisi olunca sponsoru biziz” diye gururla reklam yaptıklarına değindi. Ama başarıya çöken Türk Hava Yolları’nın kızları neredeyse utanmasalar bavul gibi bagaj bölümüne koyacaklarını ifade etti.

‘‘TÜRKİYE'DE HİÇBİR BAŞARI CEZASIZ KALMAZ’’

Kızların bu başarısının sonucunun “ekonomi sınıfında 13 saat yolculuk” olduğunu söyleyen Özdil, Türkiye’de hiçbir başarının cezasız kalmayacağına değinerek durumu şu sözlerle özetledi:

“Ekonomiden diplomasiye, hukuktan eğitime kadar her konuda tel tel dökülen ülkeyi dünyanın bir numaralı ülkesi yaptılar, gelmiş geçmiş en başarılı milli takımımız. Gördükleri karşılık işte bu. Hani ‘Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmaz’ denir ya tam olarak bu.”

SURİYELİLERE ÖZEL TAHSİS EDİLEN THY UÇAĞI ve MİLLİ TAKIMDAKİ KIZLARIMIZA EKONOMİ SINIFI

Suriye'de iç savaş başladığında Suriyelilerin hepsinin bize gelmediğini, bazılarının da Lübnan'a gittiğini belirten Özdil, iktidarın Suriyelilere özel Türk Hava Yolları uçağı tahsis ettiğini ve özel olarak Lübnan'a gittiğini hatırlattı. Özdil konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

THY, Lübnan'daki kaçak Suriyelileri özel uçakla taşıyarak Türkiye'ye getirdi. Sadece Lübnan’dan mı getirdi? Hayır, asın liderimizin bu Kuvay-i Milliye ilan ettiği Özgür Suriye Ordusu’nun elemanları çatışmalarda yaralandı Suriye'de. Bunların hepsi özel ambulans uçaklarla İzmir'e, İstanbul'a götürüldü. Bizim kızlar işte bu yüzden çok büyük yanlış içindeler. Türk milli takımında forma giyiyor. Halbuki Kaçak Suriyelilerin milli takımı olsalardı ABD’nin Business Class koltuklarını filan boş ver özel uçaklarla giderler.

MERKEZ BANKASINI KARISIYLA SOYAN TUNUS BAŞKANINA DA ÖZEL UÇAK TAHSİS EDİLDİ

Tunus'ta Yasemin Devrimi olduğunda hırsız devlet başkanı Bin Ali’nin ve hırsız First Lady Leyla’nın Merkez Bankası’nın altınlarını çalıp Suudi Arabistan'a kaçtıklarını ve bu aleni hırsızlığa rağmen Tunus'ta hala bu hırsızları savunanların olduğunu belirten Özdil, ülkede iç çatışma çıkınca hırsız Binali’nin yandaşlarının bu çatışmalarda yaralandığını hatırlattı. İktidar tarafından uçak organizasyonuyla bunların Türkiye'ye getirildiğini söyledi.

MISIR’A VE YEMEN’E DE DERHAL ÖZEL UÇAKLAR GÖNDERİLDİ

Yemen'de de benzer iç çatışmalar yaşandığını ve yaralanan muhaliflerin iktidar tarafından Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordinasyonuyla özel olarak tahsis edilen uçakla Türkiye getirildiğine değindi. Bundan önceki çatışmalar sırasında Gazze'de yine Gazze'deki Filistinlilerin Mısır'a geçtiğini hatırlattı. Burada iktidarın yine Mısır'a derhal uçak gönderdiğini ve hepsini Türkiye'ye getirdiğini belirtti.

“BİZİM KIZLAR YANLIŞ YAPIYOR”

Özdil, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kulandı:

“’Ne mutlu Türküm diyene’ dersen anca ekonomiyle gönderiyorlar ‘Ne mutlu Gazzeliyim’ dersen özel uçakta getiriyor. Bizim kızlar yanlış yapıyor.”

“BİZİM KIZLAR YANLIŞ YAPIYOR HAMAS MİLLİ TAKIMI OLSALARDI…”

İsrailli onbaşı olan Gilat Şalit’in 2006 yılında sınır ötesi bir harekat sırasında Hamas tarafından yakalandığını, esir alındığını ve 5 yıl esir tutulduğunu; bu arada pazarlıklar yapıldığını ve tüm bunların neticede takas yapmaya karar verildiğini hatırlatan Özdil, Hamas’ın “Biz bu onbaşıyı bırakalım İsrail'de. İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 1027 Hamaslılar serbest bıraksın” dediklerini belirterek “Bir İsrailliye karşılık 1027 Hakas’ı istediklerini” belirtti. İsrail’in bunu kabul ederek Şalit'e karşılık verilen Hamas militanlarını iktidarın Mısır'a gönderdiğini hatırlattı. Söz konusu özel uçağın kapısından özel makam araçlarıyla alındıklarını ve otellere yerleştirildiklerini ifade etti.

Özdil, “Bizim kızlar yanlış yapıyor Hamas milli takımı olsalardı baştacı olacaklardı” dedi.

Yine benzer şekilde Somali'deki iç çatışmalarda yaralanan Somalililerinde özel olarak tahsis edilen uçakla Türkiye'ye getirildiklerini de söyledi.

“BİZİM KIZLAR BARZANİ'NİN MİLLİ TAKIMI OLSALARDI ÖZEL THY UÇAĞI EMİRLERİNE AMADE OLURDU”

“Takvimde başka gün kalmamış gibi Kobani’ye gitmek üzere 29 Ekim'de topraklarımıza giren Barzani'nin Kürdistan Silahlı Kuvvetleri; Erbil'den Şanlıurfa'ya havadan nasıl taşındılar?” diye soran Özdil yine “Özel olarak tahsis edilen Türk Hava Yolları uçaklarıyla taşındılar” dedi.

“ÇİLENİN SULTANLARI”

“Bizim kızlar maalesef çok yanlış yapıyor Barzani'nin milli takımı olsalardı öyle koltuk moltuk değil Türk Hava Yolları’nın uçağı komple emrine amade edilirdi. komple özel uçakla giderlerdi özel uçakla gelirlerdi. Şahan Gökbakar’da da durumla ilgili çok güzel bir paylaşım yapmış. Kızlarımıza ‘Çilenin Sultanları’ demiş. Çok doğru.” dedi.

“HEYKELİ DİKİLEN EDA EKONOMİ SINIFINDA YOLCULUK YAPTI”

Geçtiğimiz günlerde tartışmalı da olsa bir heykeli dikilen Eda Erdem’in ekonomi sınıfında gitmesini eleştiren Özdil “Heykeli dikilen eda ekonomi sınıfında yolculuk yaptı, olacak iş değil” dedi.

THY KIZLARIN REZALET YOLCULUĞUNA NE DEDİ

THY Basın Müşaviri Yahya üstün, biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğunun ilgili federasyona ait olduğunu söylemiş ve koltukların full dolu olduğunu ifade etti.

Özdil konuyla ilgili “Türk Hava Yolları diyor ki ‘Bir yıl önceden planlama yapıyoruz dolayısıyla bu yüzden ek sefer koyamadık’ diyor, Peki kardeşim Menzil tarikatının şeyhi öldüğünde aynı Türk Hava Yolları apar topar Adıyaman'a ek seferler koymamış mıydı? Bu kızların suçu tarikatçı olmamaları mı?” dedi.

Videosuna "Filenin Sultanları: 3 - Badem United: 0" başlığı atan Özdil'in videosu kısa sürede gündem oldu.